CONVENZIONI

Convenzione tessera mondodisabile.it e cartoleria Rita

Convenzione con la tessera mondodisabile.it e Dietro la Notizia

Sconto del 10% su acquisti di cartoleria e oggettistica superiore a 25,00 €

Da 50 anni un punto di riferimento a Novate Milanese

Rita SAS non è solo un’edicola: è una vera bottega della quotidianità, dove si trovano giornali, libri, articoli da regalo, giocattoli e servizi utili per tutti.

Qui è possibile prenotare libri scolastici, ricaricare la tessera ATM, pagare buoni pasto, o anche ritirare un pacco Amazon.

Un’attività storica, cresciuta insieme alla comunità, che ancora oggi mantiene vivo il valore del contatto umano e del servizio locale.

 Rita SAS – Edicola, Cartoleria, Libreria
Via Repubblica, 2 – Novate Milanese (MI)
02.3544510

La tessera associativa di Mondodisabile.it e Dietro la Notizia, é destinata a persone fisiche tramite  App e può essere stampata dal titolare, oppure può essere richiesta ai recapiti sottostanti

Per maggiori informazioni scrivere a info@mondodisabile.it o comunicazione.dietrolanotizia@gmail.com o tramite WhatsApp al numero: 335.5756150

