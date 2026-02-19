5.7 C
CULTURA

Alice Mangione: “Cruda e Nuda – Lato B”, il 2 marzo al Teatro Manzoni di Milano

Alice Mangione
Alice Mangione

Cruda e Nuda – LATO B, è la seconda parte di un viaggio alla ricerca di sé stessi, dove l’obiettivo non è ritrovare il baricentro ma liberarlo come fosse un fagiano, e imparare a vivere senza riuscire a gestirlo mai.

Alice si spoglia di tutte le aspettative e dei preconcetti di una società sempre più distopica e accoglie amorevolmente l’idea di non essere perfetta.

Alice racconta la verità, tutta la verità, nient’altro che la verità, – e per farlo si affida a un metodo scientifico preciso: i tarocchi perché, a volte, la cosa più ragionevole da fare è perdere la testa.

Un tarocco dopo l’altro, Alice scandaglia la testa, il cuore e  – naturalmente – il lato B – tutte le parti che ci rendono ciò che siamo – costruendo uno spettacolo di stand up comedy contemporaneo e non comune.

E a scanso di equivoci, una rassicurazione: nonostante il titolo, l’artista sarà (quasi) sempre vestita.

Dopotutto, ha 40 anni, due figli, una solida formazione teatrale… e le felpe col cappuccio degli stand up comedian tradizionali, le usa solo per rapinare le vecchie ai bancomat.

