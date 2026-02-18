Con l’aria di Carnevale che torna a colorare Milano, allo SPIRIT DE MILAN (via Bovisasca, 59 – Milano) la festa prende la sua forma più naturale: quella fatta di musica dal vivo, maschere, balli che scaldano la sera e risate che arrivano dritte dal palco.

È la settimana perfetta per lasciarsi alle spalle il grigio dell’inverno e infilarsi, anche solo per qualche ora, in un mondo più leggero: tra cabaret, swing, tradizione milanese e un grande Carnival Party che promette di far cantare e danzare fino a tardi.

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO

ore 22.00 – Perché di vuole orecchio Open Mic

Ingresso gratuito.

Il palco si apre a nuove voci e nuovi progetti. Una serata pensata per chi vuole finalmente esibirsi, per un brano o due, in un contesto che valorizza davvero i progetti musicali, sia singoli che di gruppo. Per partecipare è necessario compilare il form e, una volta registrati, presentarsi al locale per essere inseriti in scaletta. Il palco sarà allestito per un set acustico, con possibilità per pianisti, chitarristi, bassisti, fiati e batteria, senza necessità di amplificatori.

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO

ore 22.00 – Barbera & Champagne con i Duperdu

Ingresso gratuito.

Il duo propone brani della tradizione meneghina e pezzi originali, mescolando influenze che vanno dalla canzone popolare alla citazione colta, dalla letteratura al bancone del bar, in uno stile personalissimo che loro definiscono “regressive” con la stessa ironia con cui conquistano il pubblico.

VENERDÌ 20 FEBBRAIO

ore 22.30 – Carnival Party, Speciale Bandiera Gialla con Alexandra Live Band Show

Biglietto di ingresso 25€ con una consumazione per chi viene dopocena (20 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2026), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo o cena (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2026).

Il clima di Carnevale entra davvero nel vivo con musica dal vivo, ballo e una pista pronta ad accogliere piume, paillettes e maschere di ogni tipo. Protagonista della serata Alexandra con il suo Live Band Show, che dopo Capodanno torna sul palco dello Spirit con una scaletta pensata per far cantare e ballare, alternando evergreen della dance music e momenti da grande festa.

A seguire, il dj set anni 70-80-90 con i 45 giri in vinile di Mariano Rano Dj, per continuare fino a tardi con i festeggiamenti. L’invito è quello di venire in maschera.

SABATO 21 FEBBRAIO

ore 22.30 – Holy Swing Night con Milanoans & Dalila del Giudice

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (12€ per i soci Spirit de Milan Aps 2026).

Nati nel 1990, i Milanoans sono una vera istituzione per chi ama il jazz caldo e l’energia della New Orleans di inizio Novecento, con un repertorio che attraversa dixieland, New Orleans style e swing, e con musicisti che non solo suonano, ma spesso ballano anche, rendendo la serata un dialogo continuo tra palco e pista. Una notte perfetta per chi vuole vivere lo swing nel modo più autentico.

DOMENICA 22 FEBBRAIO

ore 12.30 – apertura porte per il pranzo

Prenotazioni su https://spiritdemilan.it/per-prenotare/

ore 15.30 – Hot Jazz Club con Goganga Jazz Ramblers

Ingresso gratuito.

Un tuffo nelle atmosfere delle jug band degli anni Venti, con strumenti “d’epoca” e un’energia che sembra uscita da una vecchia fotografia in bianco e nero. Tra i protagonisti c’è anche il celebre bidonbasso, costruito con un vecchio barile, un manico di scopa e una corda: un simbolo perfetto di quella musica popolare e geniale che allo Spirit viene rispolverata e rimessa in circolo, viva e presente.

ore 18.30 – concerto di Chris & Harmonica Slim

Ingresso gratuito.

Un incontro che profuma di Old Time e Country Blues. BB Chris, chitarrista e cantante dallo stile grezzo e pieno di groove, alterna brani della tradizione americana e pezzi originali, raccontandoli con un’ironia naturale e una presenza scenica che coinvolge il pubblico.

Accanto a lui, Beppe “Harmonica Slim” Semeraro porta sul palco tutta la forza del blues più autentico, con un’armonica capace di incendiare la sala e una lunga esperienza condivisa con alcune delle più importanti band del panorama blues nazionale e internazionale.

ore 21.30 – Spirit in Blues con Gloria & the Doctors

Ingresso gratuito.

La voce contralto potente e profonda di Gloria Turrini – performer attiva da oltre vent’anni, con collaborazioni importanti nel mondo blues, soul e jazz – si unisce alla sensibilità e alla tecnica di musicisti straordinari come Mecco Guidi al piano e Riccardo Ferrini alla chitarra.

Un progetto capace di attraversare tutte le sfumature della black music: dalle ballad più romantiche al groove funk e soul, fino alle dinamiche più viscerali del blues. Un’esperienza dal vivo autentica, carismatica e piena di energia, impreziosita anche dal percorso internazionale del trio, che ha rappresentato l’Italia all’International Blues Challenge di Memphis.

Prima del concerto, alle 20.45, torna la lezione gratuita di blues dance con Valentina e il collettivo dei Blues Ravers, aperta a tutti e perfetta anche per chi non ha mai ballato.

