Fotovoltaico e pompa di calore: un’accoppiata vincente per l’efficienza energetica

Un impianto fotovoltaico abbinato a una pompa di calore rappresenta una delle soluzioni più avanzate e sostenibili per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria in ambito residenziale.

Negli ultimi anni queste due tecnologie hanno compiuto passi significativi in termini di efficienza, affidabilità e accessibilità economica. La loro integrazione, infatti, consente di migliorare il comfort abitativo, ridurre l’impatto ambientale e ottenere un risparmio tangibile sulle bollette energetiche.

Continua a leggere per scoprire se conviene davvero installare un sistema combinato, quanto si può risparmiare e come funziona nel dettaglio l’accoppiata fotovoltaico e pompa di calore.

Conviene abbinare fotovoltaico e pompa di calore?

Dal punto di vista energetico ed economico, l’abbinamento è altamente vantaggioso, soprattutto se l’impianto viene dimensionato correttamente in base al fabbisogno termico dell’abitazione.

Il fotovoltaico fornisce l’energia necessaria per alimentare la pompa di calore nelle ore diurne, riducendo o azzerando i consumi di elettricità dalla rete. Questo si traduce in un sistema di climatizzazione e produzione di acqua calda con un’autonomia energetica parziale o totale, a seconda dell’efficienza e della potenza installata.

Inoltre, l’accoppiata migliora la classe energetica dell’immobile e può accedere a detrazioni fiscali, incentivi e meccanismi di autoconsumo che rendono l’investimento ancora più conveniente.

Vale quindi la pena considerare seriamente un impianto combinato, soprattutto in caso di ristrutturazione o nuova costruzione.

Quanto si può risparmiare con una pompa di calore e un impianto fotovoltaico?

Il risparmio dipende da diversi fattori:

La zona climatica;

L’esposizione dei pannelli solari;

La potenza dell’impianto;

Le abitudini di consumo.

In linea generale, un sistema ben dimensionato consente di coprire tra il 50% e l’80% del fabbisogno energetico della pompa di calore con energia solare, riducendo drasticamente i costi in bolletta.

Per una famiglia media, questo si traduce in un risparmio annuo che può variare da 500 a oltre 1.000 euro, a seconda dell’utilizzo.

Inoltre, chi si fa la domanda «conviene davvero investire in fotovoltaico e pompa di calore?» deve considerare non solo il ritorno economico diretto, ma anche i vantaggi ambientali, la maggiore autonomia energetica e la valorizzazione dell’immobile nel tempo.

Come funziona la pompa di calore abbinata al fotovoltaico?

Il funzionamento è integrato ma semplice. Durante il giorno i pannelli fotovoltaici generano energia elettrica che viene utilizzata in tempo reale dalla pompa di calore per riscaldare o raffrescare l’abitazione, o per produrre acqua calda sanitaria.

Grazie a sistemi di controllo intelligenti – come inverter, centraline e pompe di calore modulanti – l’energia solare viene sfruttata nel modo più efficiente possibile, evitando sprechi e ottimizzando l’autoconsumo.

In alcuni casi, l’energia in eccesso può essere accumulata in batterie o usata per altri usi domestici, migliorando ulteriormente l’efficienza del sistema.

Questo approccio permette di ridurre la dipendenza dalla rete elettrica, abbassare i costi e contribuire concretamente alla transizione energetica.

