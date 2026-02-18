Sergio Bonelli Editore presenta: “Tex. I Ribelli di Cuba”

Dalla collana dei Texoni arriva in libreria e fumetteria dal 24 febbraio un altro capolavoro dedicato al Ranger: TEX – I RIBELLI DI CUBA, il gioiello firmato Guido Nolitta, Mauro Boselli e Orestes Suarez.

Il giovane Matt Picard, figlio di un amico di Montales che lavora al Ministero della Guerra degli Stati Uniti, è stato rapito dai seguaci di una misteriosa setta che pratica il culto della santería. Montales chiede a Tex di seguirlo a Cuba in una delicata e difficile missione, ufficialmente non autorizzata: dovranno ottenere l’aiuto della resistenza cubana, che combatte una guerra disperata contro lo spietato esercito spagnolo, per raggiungere la regione selvaggia dove l’ambizioso e folle Rayado, che crede di essere l’incarnazione del dio Shangó, tiene prigioniero il ragazzo. Ma Tex e Montales, scambiati per spie, saranno giocoforza coinvolti nella guerra di liberazione…

Come dimostrano le sue meravigliose tavole, l’artista cubano Orestes Suarez ha particolarmente sentito quest’epica e avventurosa storia di rivoluzione e di magia, ambientata nella sua romantica isola durante la prima, sfortunata guerra d’indipendenza detta dei “dieci anni”. Da un soggetto di Guido Nolitta, alias Sergio Bonelli, la sceneggiatura è firmata da Mauro Boselli.

Il volume è arricchito dall’introduzione di Graziano Frediani e da un’intervista a Suarez di Gianmaria Contro.

