Due speciali appuntamenti per EUGENIO FINARDI nell’ambito della MILANO MUSIC WEEK, la manifestazione che ogni anno accende la città con concerti, dj set, incontri, workshop, panel, showcase e appuntamenti speciali diffusi su tutto il territorio.

Il 17 novembre dalle ore 18.00 alle ore 20.00 l’appuntamento con il nuovo format “Diggin’ with”: al negozio di dischi Discomane di Milano (Alzaia Naviglio Grande, 38) l’artista si metterà dietro al bancone per un pomeriggio, a disposizione dei singoli fan, per condividere passioni musicali, raccontare le proprie influenze e scoprire insieme nuovi dischi da portare a casa.

Il 20 novembre, invece, alle ore 12.00 nell’area check-in dell’Aeroporto di Milano Malpensa, Eugenio Finardi terrà uno showcase portando dal vivo alcuni brani tratti dal suo ultimo album “Tutto”.

Inoltre, in occasione dei suoi 50 anni di musica, di palchi e di canzoni, l’artista presenta al pubblico tre diversi progetti live che attraversano tutta Italia, raccontando le molte sfumature della sua carriera: l’anima più intima e nuda con Tutto ‘75-’25 Acoustic Duo, quella teatrale e narrativa con Voce Umana, e quella più energica e rock con Tutto ’75–’25.

In questo nuovo viaggio la prima tappa è quella narrativa: VOCE UMANA, lo spettacolo teatrale in cui al centro c’è la parola, la riflessione, la memoria viva. Eugenio Finardi costruisce un percorso fatto di quadri, ognuno composto da un monologo e da una canzone: un intreccio di suoni e pensieri in cui la voce diventa protagonista assoluta — quella che incita, che consola, che inquieta, che lenisce.

È un viaggio che attraversa i sentimenti e la spiritualità, toccando temi universali come l’amore, il caso e il senso della vita, e che rende omaggio alle tante “voci” incontrate lungo la strada: da Demetrio Stratos a Franco Battiato, da Alice a Fabrizio De André. Con Eugenio sul palco, ancora una volta, Giuvazza, che accompagna lo spettacolo anche con sonorizzazioni e momenti evocativi.

Poi c’è l’anima più elettrica e viscerale: quella rock. Con il tour TUTTO ’75–’25, Eugenio Finardi torna alla potenza del suono e della band per attraversare 50 anni di musica in dialogo tra passato e presente.

Sul palco, insieme a Giuvazza Maggiore (chitarre), Claudio Arfinengo (batteria) e Maximilian Agostini (tastiere), porta in scena le canzoni del suo ultimo album “TUTTO” accanto ai brani che hanno segnato la sua carriera, senza mai indulgere alla nostalgia ma con la stessa curiosità e urgenza che lo accompagnano da sempre.

Infine TUTTO ‘75-’25 ACOUSTIC DUO, la forma più essenziale, quasi “spogliata”, in cui Finardi condivide la scena con Giuvazza Maggiore (chitarre). Insieme rileggono in chiave acustica i brani che hanno segnato un percorso lungo mezzo secolo riportandoli all’origine, dove tutto nasce: una voce, una chitarra, un’emozione.

Il primo appuntamento sarà nell’ambito della rassegna “Imperia per Imperia” presso il Teatro Cavour di Imperia, in cui l’artista dialogherà con il noto produttore discografico e direttore artistico Stefano Senardi.

Il tour è organizzato da IMARTS – International Music And Arts e i biglietti sono in prevendita al link: https://linktr.ee/EugenioFinardi_TOUR.

