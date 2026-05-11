La Fondazione Pesaro Nuovo Cinema è orgogliosa di presentare il manifesto e la sigla della 62esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, in programma a Pesaro dal 13 al 20 giugno 2026, con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, del Comune di Pesaro e della Regione Marche e con la direzione artistica di Pedro Armocida.

In attesa di scoprire gli ospiti e il programma della nuova edizione della Mostra, ROBERTO CATANI, tra i più importanti autori del cinema d’animazione italiano contemporaneo, firma la locandina e la sigla, in un progetto artistico che riflette l’identità della manifestazione, da sempre attenta alla sperimentazione, ai nuovi linguaggi e al dialogo continuo tra memoria cinematografica e ricerca contemporanea.

La sigla animata costruisce un vero e proprio viaggio dentro l’immaginario del cinema attraverso sequenze ispirate a capolavori come Il dottor Živago, Ladri di biciclette, Una giornata particolare e La dolce vita. Le immagini, unite in un unico piano sequenza, danno vita a un racconto poetico e visionario in cui il cinema diventa esperienza condivisa e spazio di immaginazione. La sigla si avvale del contributo di Riccardo Mancini per il sound design e di Mariangela Malvaso per la post-produzione.

Tra le novità già annunciate della nuova edizione, l’Evento speciale sul cinema italiano, organizzato con il Centro Sperimentale di Cinematografia, sarà dedicato a Maurizio Nichetti.

La 62esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, del Comune di Pesaro e della Regione Marche.

L’accesso ai bandi (sono ancora aperti quelli del concorso di critica cinematografica – Premio Lino Miccichè dedicato ai più giovani e del primo concorso italiano di video saggi – (Ri)montaggi. Il cinema attraverso le immagini – rivolto agli studenti di cinema di tutto il mondo) e tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.pesarofilmfest.it; tutti gli aggiornamenti saranno disponibili anche sui canali social ufficiali: Facebook, Instagram, X

Altri articoli di cinema su Dietro la Notizia