I MotelNoire la band rock milanese che dà voce alle periferie, il 16 maggio ai Magazzini Generali di Milano (Via Pietrasanta, 16), presenterà live il nuovo album “MALAMILANO” in uscita il 29 maggio in fisico e in digitale.

I MotelNoire, nati nelle periferie milanesi, hanno sempre visto nella musica una via di riscatto, trasformando il vissuto in un motore espressivo.

La band, composta da Domenico “Nik” Castaldi (voce e chitarra), Danilo Di Lorenzo (tastiere e cori), Tony Corizia (basso) e Cristian Fusi (batteria e percussioni), racconta la vita reale e le contraddizioni della società, dando voce a chi vive ai margini.

“MalaMilano” è un disco che rinuncia a ogni tentativo di redenzione o ricerca di colpe, restituendo la realtà nella sua forma più diretta e priva di filtri. È un progetto dedicato a chi si sente fuori posto, a chi sceglie di andare controcorrente, a chi continua a crederci nonostante le difficoltà.

Attraverso undici brani, il lavoro ripercorre un vissuto fatto di fragilità e resistenza, intrecciando la storia personale degli autori con quella di una generazione cresciuta in fretta, segnata da errori, cadute e ripartenze. Sono già disponibili in digitale i primi due brani “Killer” e “Brutte abitudini”.

«MalaMilano” è il nostro modo di raccontare da dove veniamo e quello che siamo diventati – spiegano i MotelNoire – è un disco nato per strada, tra la nebbia, i bar vuoti, le notti insonni e le domande senza risposta per le strade di Milano».

Tracklist “MalaMilano”

“Killer” “MalaMilano” feat. Jake La Furia “A un passo dalla Luna” “Brutte abitudini” “Il mio nome è nessuno” “Controcorrente” “L’ultima volta” “Cadillac Blu” “Così importante” “Milano (sei una favola)” Spotify – Instagram – Facebook – YouTube Altri articoli di musica su Dietro la Notizia