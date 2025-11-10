9.5 C
MUSICA

Quarta Edizione di “LaTarma off Records” nel corso della Milano Music Week 2025

Nell’ambito della Milano Music Week 2025, il 19, 20 e 21 novembreLaTarma apre le porte dei propri uffici per la quarta edizione di LaTarma OFF Records, un’iniziativa dedicata ad artisti emergenti e aspiranti professionisti del mondo della musica che desiderano entrare in contatto diretto con esperti del settore discografico.

Fino a lunedì 10 novembre è possibile prenotare, attraverso il link  https://www.latarma.it/offrecords, un incontro individuale presso la sede de LaTarma Records.

I tre giorni di LaTarma OFF Records rappresentano un momento di confronto, formazione e crescita professionale, offrendo ai partecipanti la possibilità di presentare la propria musica, condividere esperienze e dialogare con figure chiave dell’industria discografica.

L’iniziativa costituisce inoltre un’occasione privilegiata per conoscere da vicino il funzionamento di un’etichetta, approfondendo aree fondamentali a supporto della diffusione di un prodotto discografico come la Comunicazione, il Marketing, l’Immagine, la Produzione.

Con LaTarma OFF Records 2025, l’etichetta conferma il proprio impegno nel sostenere nuovi talenti e nel favorire l’incontro tra creatività, competenza e professionalità, contribuendo allo sviluppo del panorama musicale contemporaneo.

L’evento si svolge nell’ambito della Milano Music Week 2025 (17 – 23 novembre), un progetto del Comune di Milano – Assessorato alla Cultura, promosso da Assoconcerti, Assomusica, FIMI Federazione Industria Musicale Italiana, NUOVO IMAIE Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori ed organizzato da Butik s.r.l. Impresa Sociale. Per il terzo anno consecutivo la Direzione Artistica è affidata a Nur Al Habash.

www.latarma.it/records

www.instagram.com/latarma.records

