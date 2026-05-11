Matthew Lee, pianista e perfomer italiano tra i più acclamati a livello internazionale, torna sulle scene discografiche con il brano “Burning Hopes”, un medley tra “Burning Love” di Elvis Presley e “High Hopes” dei Panic! At The Disco.

Da oggi è disponibile il video ufficiale: https://www.youtube.com/watch?v=bzJDC4ugO-4

“Burning Hopes” è stato prodotto, arrangiato e mixato da Bruno Riva, al secolo Bruno Carlo Oggioni, all’ Art&Music Recording Studios e sarà disponibile in free download sul canale SoundCloud di Art&Music Recording (https://soundcloud.com/artandmusicrec/mathew-lee-burning-hopes-a).

Da una parte l’energia del rock’n’roll di “Burning Love” e dall’altra la carica moderna e ottimista della hit mondiale “High Hopes” dei Panic! At The Disco, fusi assieme in un freschissimo arrangiamento country rock che definisce la nuova direzione artistica e discografica di Matt nel panorama country moderno.

Il risultato è un brano coinvolgente che mantiene l’anima ribelle di Elvis proiettandola in una dimensione moderna dove una strumentale tradizionale viene mixata con sonorità contemporanee.

Matthew riesce a trasformare due mondi apparentemente lontani in un unico flusso musicale, dove il pianoforte diventa il ponte tra l’iconicità del passato e la potenza melodica del presente.

“From 20’s to 20’s – the piano odissey” è il nuovo spettacolo di Matthew, un concept show che trasforma il concerto in un vero e proprio viaggio attraverso un secolo di musica, energia e spettacolo. Il pianista unisce classici intramontabili e grandi successi contemporanei in un’esperienza teatrale e musicale.

Queste le prima date annunciate:

30 maggio – Swing & Beer, Buscemi (Siracusa)

8 giugno – Piazza Umberto I, Grottazzolina (Fermo)

30 luglio – Locarno Film Festival / La Rotonda – by la Mobiliare, Locarno (Svizzera)

12 agosto – Piano Lab 2026, Martina Franca (Taranto)

instagram – Spotify – Facebook

http://matthewlee.it/

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