Myles Smith: nuovo singolo “Hold me in the dark”

È disponibile su tutte le piattaforme digitali “HOLD ME IN THE DARK”, il nuovo singolo di MYLES SMITH estratto dall’album “MY MESS, MY HEART, MY LIFE” in uscita il 19 giugno (disponibile in PRE-ORDER).

In “HOLD ME IN THE DARK” Myles affronta temi come la libertà, la connessione umana e la ricerca di stabilità nei momenti di incertezza emotiva.

Alternando momenti essenziali e riflessivi a un ritornello carico di emozione, il brano mette al centro il senso di vicinanza e conforto che attraversa tutto l’album, confermando ancora una volta la scrittura immediata e autentica che ha conquistato il pubblico internazionale.

Myles Smith sarà, inoltre, protagonista del tour “MY MESS, MY HEART, MY LIFE”. La tournée prenderà il via in Nord America, alternando concerti da headliner a date negli stadi come special guest di Ed Sheeran, per poi proseguire in Europa, nel Regno Unito e in Irlanda.

Il tour segnerà il suo debutto nei grandi palazzetti e si concluderà con un evento speciale alla prestigiosa The O2 Arena di Londra.

Tra le tappe europee anche un unico e imperdibile appuntamento in Italia: 16 ottobre al Fabrique di Milano.

I biglietti sono disponibili su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com!

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