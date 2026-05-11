A trent’anni dall’uscita del loro epocale successo mondiale “Virtual Insanity”, i Jamiroquai celebrano questo importante traguardo con l’uscita il 19 giugno di “Virtual Insanity: 30th Anniversary Edition”, disponibile in pre-order solo su Sony Music Store e in edizione limitata QUI.

Il disco verrà stampato per la prima volta su un suggestivo vinile in formato 12 pollici in colorazione giallo trasparente, che si abbina perfettamente all’iconica copertina.

“Virtual Insanity”, brano certificato oro in Italia, ha conquistato le classifiche in tutta Europa e oltre, consacrando il progetto discografico da cui è tratto, “Travelling Without Moving” — certificato platino — come l’album funk più venduto di tutti i tempi.

La canzone ha anche valso ai Jamiroquai un prestigioso Grammy Award per la Migliore Performance Pop, oltre a una nomination ai BRIT e un premio MTV Video of the Year per il video diretto da Jonathan Glazer, proclamato da Music Week come uno dei “25 video musicali che hanno cambiato il mondo”.

Pubblicato molto prima dell’era dello streaming, “Virtual Insanity” ha accumulato più di mezzo miliardo di ascolti, a testimonianza del suo fascino intramontabile.

La sua riscoperta da parte di un nuovo pubblico ha ricevuto nuovo slancio quando Jay Kay si è unito a Dua Lipa per eseguire la canzone durante il suo concerto al Wembley Stadium la scorsa estate, un momento in cui The Standard ha osservato che “i livelli di energia sono saliti alle stelle”.

È stato anche il brano che ha entusiasmato il pubblico come finale del suo tour sold-out nelle arene dello scorso autunno, culminato in due serate all’O2 di Londra.

Attualmente in studio per dare gli ultimi ritocchi al loro attesissimo nono album, i Jamiroquai celebrano questo anniversario con una pubblicazione che rende omaggio a un capolavoro e fa da ponte verso il prossimo capitolo della loro carriera.

La tracklist è fedele alla versione originale con la radio edit di “Virtual Insanity” e il mix originale di “Do You Know Where You’re Coming From” sul lato A, mentre il lato B presenta ‘Bullet’ e la versione album di “Virtual Insanity”.

Dopo una serie di date nei festival europei a giugno e luglio, i Jamiroquai torneranno in Giappone quest’estate, come headliner di entrambe le tappe del Summer Sonic a Tokyo e Osaka ad agosto

www.jamiroquai.com

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