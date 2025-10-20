Dal 23 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026 il Museo del Patrimonio Industriale del Settore Musei Civici del Comune di Bologna è lieto di presentare un aggiornamento espositivo dal titolo Il museo nascosto.

Il progetto intende promuovere una riflessione sui depositi aperti, come possibilità per promuovere un più ampio accesso al patrimonio culturale e offrire un’ulteriore opportunità di apprendimento, scoperta e coinvolgimento per tutte e tutti.

L’aggiornamento espositivo rappresenta un’occasione unica per esplorare e conoscere più a fondo la ricchezza del patrimonio industriale bolognese.

Si propone infatti di riscoprire oggetti normalmente conservati nei depositi museali per ragioni di spazio e tutela, portandoli in dialogo con il percorso espositivo permanente.

Analogamente, una selezione di documenti provenienti dalla Biblioteca e dall’Archivio del museo viene esposta per raccontare – insieme agli oggetti – storie di istruzione tecnica, imprese, tecnologie, prodotti e uomini che, con il loro lavoro, hanno contribuito a plasmare l’identità culturale e produttiva della città.

Una selezione di oggetti e documenti inediti dialoga e arricchisce il percorso dedicato alle collezioni dell’istituzione Aldini Valeriani, la più antica scuola tecnica della città di Bologna fondata nel 1844, già visitabile nell’allestimento permanente.

Strumenti scientifici, modelli, fotografie, disegni sono testimoni così di uno stile didattico-educativo in continua evoluzione che, dopo decenni di sperimentazioni, porterà negli anni Settanta dell’Ottocento alla definizione di un metodo didattico originale e innovativo, adottato dall’Istituto Tecnico Aldini Valeriani, detto “Scuola-Officina”.

Operai, tecnici e imprenditori formati da questa grammatica del lavoro manuale saranno artefici dello sviluppo industriale bolognese tra Otto e Novecento.

La modernità dei programmi scolastici dell’Istituto è comprovata dai materiali esposti.

Ne è un esempio il modello di vite di Archimede, premiata con una medaglia di bronzo all’Esposizione Universale di Parigi del 1867. Questo riconoscimento fu solo il primo di una lunga serie di 14 onorificenze conseguite tra fine Ottocento e inizi del Novecento, tra cui 8 medaglie d’oro.

I premi raccontati nel nuovo allestimento non sono solo quelli ricevuti, ma anche quelli consegnati, come illustrano i documenti dedicati al “Concorso Aldini per Premi ad Artieri” (1880-1924): una competizione rivolta a operai e artigiani residenti in città, volto a premiare idee, macchine e strumenti caratterizzati da novità tecniche, perfezionamenti rilevanti o concezioni moderne.

Il museo nascosto non parla solo di oggetti, ma anche di persone. Una delle figure più rilevanti è senza dubbio quella dello scienziato e inventore Sebastiano Zavaglia (Molinella, 1824 – Bologna, 1876), che dal 1863 diresse il Gabinetto Aldini di Fisica e Chimica Applicata di Bologna

Settore Musei Civici Bologna | Museo del Patrimonio Industriale

Il museo nascosto

Museo del Patrimonio Industriale

Via della Beverara 123, Bologna

Periodo di apertura

23 ottobre 2025 – 18 gennaio 2026

Orario di apertura

Giovedì, venerdì 9.00 – 13.00

Sabato, domenica 10.00 – 18.30

Chiuso lunedì, martedì, mercoledì

Orari festività natalizie 2025 – 2026

8 dicembre (Immacolata Concezione) 10.00 – 19.00

24 dicembre (vigilia di Natale) 10.00 – 14.00

25 dicembre (Natale) chiuso

26 dicembre (Santo Stefano) 10.00 – 19.00

31 dicembre (San Silvestro) 10.00 – 14.00

1° gennaio (Capodanno) chiuso

6 gennaio (Epifania) 10.00 – 19.00

www.museibologna.it/patrimonioindustriale

