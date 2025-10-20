Il prestigioso Premio Letterario Internazionale Alessandro Manzoni – Città di Lecco, giunto alla sua XXI edizione, conferisce a ELISABETTA SGARBI il Premio alla Carriera 2025.

Il riconoscimento, organizzato dall’Associazione 50&Più, in collaborazione con Assocultura Confcommercio Lecco, il Centro Nazionale di Studi Manzoniani e il Comune di Lecco, con il contributo della Camera di Commercio di Lecco e con il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Lombardia e della Provincia di Lecco, celebra ogni anno una personalità di rilievo che, attraverso il proprio percorso artistico, culturale e intellettuale, abbia contribuito in modo significativo alla diffusione del pensiero e dei valori umanistici cari ad Alessandro Manzoni.

Con questo prestigioso premio, Elisabetta Sgarbi – editrice, regista, ideatrice e anima di progetti culturali di respiro nazionale e internazionale – entra a far parte di un albo d’oro che annovera tra i suoi illustri protagonisti Corrado Augias, insignito nel 2024, e figure di altissimo profilo come Alessandro Barbero, Liliana Cavani, Luis Sepúlveda, Ermanno Olmi e molti altri che, nel tempo, hanno reso il Premio Manzoni alla Carriera uno dei più autorevoli riconoscimenti nel panorama culturale. La giuria del Premio è presieduta da Ermanno Paccagnini.

Eugenio Milani, presidente di 50&Più Confcommercio Lecco, ha dichiarato «Nella sua carriera ha contribuito al pluralismo editoriale e culturale raccogliendo il consenso e pubblicando grandi scrittori ma anche dando voce a molti giovani».

La cerimonia di premiazione si terrà il 28 novembre presso l’Auditorium della Casa dell’Economia di Lecco alle ore 21.00.

Ingresso con prenotazione al link www.leggermente.com/evento-elisabetta-sgarbi-premio-manzoni-alla-carriera-28nov.html.

