Sam Fender è lieto di condividere i dettagli della nuova versione deluxe di People Watching, il suo terzo album vincitore del Mercury Prize 2025, acclamato dalla critica e salito in testa alle classifiche all’inizio di quest’anno.

La versione deluxe conterrà 8 nuove tracce e sarà disponibile in digitale dal 5 Dicembre 2025.

In aggiunta alle quattro tracce contenute originariamente nell’EP Me and The Dog, pubblicato da Sam solo su vinile in occasione del Record Store Day, saranno presenti tre tracce inedite: Talk To You (feat. Elton John), Fortuna’s Wheel e Threadmill. Tra I brani extra sarà inclusa anche “Rein Me In (with Olivia Dean)”.

Per celebrare questo annuncio Sam pubblica il nuovo singolo Talk To You, che vede la presenza al piano del suo grande amico ed estimatore Elton John. La traccia è stata incisa durante le prime sessioni di scrittura per People Watching con Marcus Dravs a Londra.

Sam su Talk To You: “Talk to you è stata scritta durante le sessioni di People Watching al British Grove. Parla della fine di una lunga relazione, di rimorsi, di erorri e di ciò che si può imparare da questo.”

“Stavo giocando con alcuni riff di piano quando ho pensato che avrei avuto bisogno di un pianista veramente bravo. Indovinate chi ho chiamato? Beh, chi meglio di Elton John”.

Elton John commenta così Talk To You: “Sam stave registrando in uno studio nel West London, quando mi ha chiamato dicendomi che aveva scritto un pezzo con un riff di piano che avrebbe potuto migliorare se suonato da me. Non ho saputo resistere e devo dire che è stato molto divertente suonare per lui. Siamo amici da molti, molti anni, ed è stato incredibile averlo visto crescere fino a diventare un artista di fama mondiale.”

I nuovi brani di People Watching Deluxe:

1. I’m Always On Stage

2. Talk To You (feat. Elton John)

3. Fortuna’s Wheel

4. Rein Me In (with Olivia Dean)

5. Me and The Dog

6. Tyrants

7. The Treadmill

8. Empty Spaces

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia