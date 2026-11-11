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Teatro Arcimboldi Milano: tornano i SIAE Music Awards

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Nuova edizione, nuova location!
Tornano i SIAE MUSIC AWARDS, quarta edizione dei premi che celebrano gli Autori e gli Editori italiani di maggior successo in Italia e all’estero, che quest’anno si terranno sabato 21 novembre (dalle ore 19:30) al Teatro Arcimboldi Milano.

La serata–evento, voluta e organizzata da SIAE e prodotta da Friends & Partners, arricchisce il programma della MILANO MUSIC WEEK 2026, di cui SIAE è Promotore. Si conferma alla conduzione per il terzo anno consecutivo Amadeus, quest’anno con la partecipazione per la prima volta di Noemi. L’accompagnamento live è a cura del Maestro Valeriano Chiaravalle.

SIAE con i suoi Awards celebra la creatività con una serata speciale in cui tutta l’industria musicale italiana si riunisce per omaggiare le personalità che hanno costruito e costruiscono la storia della nostra musica.

Autori ed Editori verranno premiati per il loro contributo alla diffusione e alla valorizzazione dei brani più vissuti: ascoltati, ballati, cantati, riprodotti.

Le nomination dei SIAE Music Awards – basate sulle rilevazioni dei consumi di musica certificati da SIAE e delle royalties distribuite e pagate nel 2026 – comprendono 17 categorie:

• Best Recorded Track
• Top canzone – Locali da ballo con musica live
• Top canzone – Club
• Top canzone – Locali con musica live
• Top canzone – Radio
• Top canzone italiana all’Estero
• Top canzone Streaming Italia
• Top canzone Social Italia
• Top colonna sonora originale – Cinema
• Premio colonna sonora originale – Film tv
• Premio colonna sonora originale – Serie tv
• Premio colonna sonora originale – Film streaming
• Premio colonna sonora originale – Serie streaming
• Premio Live Concert
• Premio Live Recital
• Premio Composizione Jazz
• Premio Under 35

La serata-evento è a numero chiuso e accessibile esclusivamente su invito.

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