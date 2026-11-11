Tüyap si prepara alla 23ª edizione dell’International Konya Agriculture Fair, in programma ad aprile 2027 a Konya, capitale agricola della Turchia. La manifestazione riunirà macchine agricole, tecnologie digitali e operatori del commercio internazionale. L’evento sarà presentato ai professionisti europei del settore in occasione di EIMA International a Bologna.

Konya, Turchia — La 23ª edizione dell’International Konya Agriculture Fair si svolgerà dal 6 al 10 aprile 2027 presso il Konya Chamber of Commerce Tüyap Konya International Fair Center. Organizzata da Tüyap Konya Fairs Inc., la manifestazione rappresenterà un punto d’incontro tra produttori di macchine agricole, fornitori di tecnologie e acquirenti internazionali.

La fiera si avvarrà del sostegno del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste della Turchia, dell’Associazione turca dei produttori di macchine e attrezzature agricole (TARMAKBİR), della Camera di Commercio e della Camera dell’Industria di Konya, della Municipalità Metropolitana di Konya e dell’Università Selçuk. Una collaborazione che rafforza il legame della manifestazione con il tessuto produttivo locale, il settore agricolo e il mondo accademico.

Konya al centro del settore agricolo

Konya, che ospita la più vasta superficie agricola della Turchia, è anche uno dei principali poli nazionali per la produzione di macchine agricole. La fiera valorizza questa vocazione industriale, mettendo in contatto produttori, acquirenti, distributori e imprese agricole alla ricerca di fornitori di attrezzature e soluzioni tecnologiche.

«Konya unisce una significativa capacità produttiva agricola a una solida industria specializzata nella costruzione di macchine per l’agricoltura. Attraverso la fiera vogliamo avvicinare queste competenze agli acquirenti internazionali, compresi importatori e distributori europei», ha dichiarato İlhan Ersözlü, direttore generale di Tüyap Konya Fairs Inc. «Il nostro obiettivo è creare opportunità concrete affinché le aziende produttrici possano sviluppare nuove relazioni commerciali e accedere a nuovi mercati».

L’innovazione agricola va oltre le macchine

L’esposizione abbraccerà l’intero comparto della meccanizzazione agricola, dai trattori alle attrezzature per la semina, fino alle macchine per la raccolta, alle presse agricole e ai sistemi per la preparazione del terreno e la protezione delle colture.

Accanto ai macchinari tradizionali troveranno spazio anche impianti e tecnologie per l’irrigazione, soluzioni per la zootecnia, software dedicati all’agricoltura, servizi ambientali e sistemi basati sulle energie rinnovabili. La manifestazione offrirà così una panoramica che affianca le tecnologie agricole consolidate alle soluzioni emergenti per la produzione.

Tornerà inoltre l’AgriFuture Stage, uno spazio dedicato a incontri, dibattiti e seminari con esperti del settore e partecipanti internazionali. Gli approfondimenti riguarderanno le trasformazioni che interessano la produzione agricola, l’evoluzione tecnologica e le prospettive future del comparto.

Un’area specifica, denominata Start-up Area, sarà riservata alle tecnologie e alle soluzioni sviluppate dalle nuove imprese innovative turche attive nel settore agricolo. Lo spazio offrirà ulteriori occasioni di confronto e contatto tra realtà imprenditoriali emergenti e operatori già affermati sul mercato.

La promozione europea passa da EIMA International

L’edizione 2026 ha registrato la partecipazione di 431 espositori e visitatori provenienti da circa 100 Paesi, comprese delegazioni di acquirenti di 23 nazioni. Alla manifestazione hanno preso parte anche professionisti del settore provenienti da tutte le 81 province turche, a conferma della sua capacità di attrarre operatori sia dal mercato nazionale sia dall’estero.

Per l’edizione 2027 è prevista una superficie espositiva complessiva di 96.000 metri quadrati, distribuiti tra sei padiglioni, aree foyer e spazi espositivi all’aperto.

Nell’ambito delle attività di promozione internazionale, Konya Agriculture prevede di partecipare a EIMA International, in programma a Bologna dal 10 al 14 novembre 2026.

La presenza alla manifestazione italiana sarà un’occasione per presentare ai professionisti europei le capacità produttive dell’industria turca delle macchine agricole, valorizzando in particolare la competitività dei prezzi e la posizione geografica strategica del Paese.

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