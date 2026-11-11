Olivia Dean è l’Artista dell’Anno di Apple Music per il 2026

Olivia Dean è stata annunciata come .Artista dell’Anno di Apple Music, un riconoscimento che consacra il suo innegabile salto verso il successo globale in quella che è stata la storia musicale più solare ed entusiasmante del 2026

È la prima artista britannica ad aggiudicarsi questo premio.

«Amo fare musica», ha dichiarato Olivia Dean. «È la cosa più bella del mondo. Essere nominata Artista dell’Anno di Apple è una sensazione davvero fantastica. Vedere riconosciuto il proprio impatto come artista è davvero speciale.»

«Ciò che contraddistingue Olivia è la sua capacità di parlare col cuore, ogni singola volta», ha affermato Rachel Newman, co-head di Apple Music. «Le sue canzoni ti fanno venire voglia di chiamare un amico, ballare in cucina e dire a qualcuno che gli vuoi bene. È aperta e autentica in tutto ciò che condivide, ed è proprio questo legame ad aver trasformato un anno fantastico in un anno memorabile.»

Come Artista dell’Anno di Apple Music, Olivia Dean riceverà un premio fisico che simboleggia la straordinaria perizia artistica fondamentale per creare la musica.

Ogni Apple Music Award è composto da un wafer in silicio realizzato ad hoc, sospeso tra una lastra in vetro levigato e un corpo in alluminio lavorato e anodizzato.

Come gesto simbolico, al centro degli Apple Music Award c’è lo stesso chip che troviamo nei dispositivi che mettono oltre 100 milioni di brani a portata di mano.

Festeggia la nomina di Olivia Dean ad Artista dell’Anno con una selezione speciale di playlist dedicate alle canzoni e alle voci che hanno segnato gli ultimi 12 mesi.

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