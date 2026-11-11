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Olivia Dean è l’Artista dell’Anno di Apple Music per il 2026

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Artist-of-the-year-Apple-Music_Olivia-Dean.
Artist-of-the-year-Apple-Music_Olivia-Dean.

Olivia Dean è stata annunciata come .Artista dell’Anno di Apple Music, un riconoscimento che consacra il suo innegabile salto verso il successo globale in quella che è stata la storia musicale più solare ed entusiasmante del 2026
È la prima artista britannica ad aggiudicarsi questo premio.

«Amo fare musica», ha dichiarato Olivia Dean. «È la cosa più bella del mondo. Essere nominata Artista dell’Anno di Apple è una sensazione davvero fantastica. Vedere riconosciuto il proprio impatto come artista è davvero speciale.»

«Ciò che contraddistingue Olivia è la sua capacità di parlare col cuore, ogni singola volta», ha affermato Rachel Newman, co-head di Apple Music. «Le sue canzoni ti fanno venire voglia di chiamare un amico, ballare in cucina e dire a qualcuno che gli vuoi bene. È aperta e autentica in tutto ciò che condivide, ed è proprio questo legame ad aver trasformato un anno fantastico in un anno memorabile.»

Olivia Dean - credit Lola Mansell
Olivia Dean – credit Lola Mansell

Come Artista dell’Anno di Apple Music, Olivia Dean riceverà un premio fisico che simboleggia la straordinaria perizia artistica fondamentale per creare la musica.

Ogni Apple Music Award è composto da un wafer in silicio realizzato ad hoc, sospeso tra una lastra in vetro levigato e un corpo in alluminio lavorato e anodizzato.

Come gesto simbolico, al centro degli Apple Music Award c’è lo stesso chip che troviamo nei dispositivi che mettono oltre 100 milioni di brani a portata di mano.

Festeggia la nomina di Olivia Dean ad Artista dell’Anno con una selezione speciale di playlist dedicate alle canzoni e alle voci che hanno segnato gli ultimi 12 mesi.

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