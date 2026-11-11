Nasce il Distretto energetico territoriale: Bollate capofila

Quattro Comuni uniscono le forze per gestire meglio l’energia, ridurre i consumi e sviluppare progetti condivisi di riqualificazione del patrimonio pubblico.

Nasce il Distretto Energetico Territoriale Integrato, DETI, promosso dai Comuni di Bollate, Novate Milanese, Limbiate e Cormano, con Bollate nel ruolo di ente capofila.

Il Protocollo d’intesa, approvato dalla Giunta comunale di Bollate il 24 marzo 2026, è stato sottoscritto nei giorni scorsi e dà ufficialmente avvio alla collaborazione tra le quattro Amministrazioni.

L’obiettivo è costruire una strategia energetica sovracomunale, capace di superare la frammentazione degli interventi e di mettere in comune informazioni, competenze e opportunità. Il primo passo sarà la raccolta e l’analisi dei dati relativi ai consumi energetici degli edifici pubblici, indispensabili per individuare criticità, sprechi e priorità di intervento.

Conoscere i consumi per programmare gli interventi

Il Distretto lavorerà su tre ambiti principali:

monitoraggio dei consumi , attraverso la raccolta di dati omogenei e confrontabili sul patrimonio pubblico dei quattro Comuni;

, attraverso la raccolta di dati omogenei e confrontabili sul patrimonio pubblico dei quattro Comuni; ricerca di risorse , mediante la partecipazione congiunta a bandi e l’attivazione di partenariati pubblico-privati;

, mediante la partecipazione congiunta a bandi e l’attivazione di partenariati pubblico-privati; efficienza energetica e fonti rinnovabili, valutando interventi di riqualificazione, autoproduzione e autoconsumo di energia.

Agire insieme consentirà alle Amministrazioni di presentare progetti più solidi e di aumentare le possibilità di accesso ai finanziamenti pubblici destinati alla transizione energetica. Il DETI potrà inoltre favorire la pianificazione coordinata degli interventi e una gestione più efficiente delle risorse economiche disponibili.

Tra le finalità del Distretto rientrano la riduzione dei costi energetici, la riqualificazione del patrimonio pubblico e privato, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la valorizzazione degli immobili e delle aree di proprietà comunale.

Il percorso prevede anche il coinvolgimento di cittadini, imprese e realtà del territorio, con l’obiettivo di costruire progettualità energetiche capaci di produrre benefici ambientali, economici e sociali per le comunità locali.

“La transizione energetica richiede visione, competenze e capacità di lavorare oltre i confini comunali – dice la Sindaca Carolina Nizzola. Con il DETI scegliamo di mettere in comune dati, patrimonio e opportunità, partendo da una conoscenza puntuale dei consumi per programmare interventi realmente efficaci. Il ruolo di Bollate come Comune capofila rappresenta una responsabilità, ma anche un’importante occasione per guidare un percorso concreto di innovazione e sostenibilità”.

Il progetto è seguito direttamente dalla Sindaca con gli Assessori Lucia Albrizio all’Ambiente e Mauro Dainelli ai Lavori Pubblici.

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