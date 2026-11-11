Dal 16 al 22 novembre torna la MILANO MUSIC WEEK, l’appuntamento di riferimento per la scena musicale italiana e una delle principali iniziative europee del settore, giunta quest’anno alla sua decima edizione. Direttore Artistico Linus.

Il via ufficiale, lunedì 16 novembre alle ore 17.30 presso la Fabbrica del Vapore – quartiere generale della manifestazione

La MILANO MUSIC WEEK 2026 sviluppa sotto la direzione artistica di Linus un racconto che attraversa culture, stili, generazioni e linguaggi, partendo dai cinquant’anni di Punk e Disco Music, generi diversi tra loro, ma accomunati dalla capacità di trasformare la musica in un fenomeno culturale e sociale che supera le barriere e continua a parlare al presente.

Affiancano Linus due autorevoli esperti e punti di riferimento nella divulgazione musicale: per il filone Punk Luca Valtorta – giornalista, critico e caporedattore de La Repubblica, scrive di musica, graphic novel e linguaggi contemporanei per Robinson ed è autore di Sol Mutante – e, per quello dedicato alla Disco Music, Lele Sacchi, dj, produttore, conduttore radiofonico e televisivo.

Il programma della settimana valorizza inoltre le realtà locali e le esperienze musicali nate in contesti informali e comunitari con Periphonic, il progetto speciale della MILANO MUSIC WEEK che porta la musica nei quartieri meno centrali della città.

Il programma e le informazioni sulle modalità di partecipazione saranno disponibili su milanomusicweek.it.

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