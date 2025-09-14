“Live Aid: Il suono di un’era”, il libro di Gabriele Medeot

In occasione del 40° anniversario del Live Aid, è uscito “Live Aid: Il suono di un’era. Gli anni Ottanta e il sogno di un mondo migliore” (Tsunami Edizioni), il nuovo libro di Gabriele Medeot, storyteller in ambito musicale e musicista professionista da oltre 30 anni.

Un viaggio appassionante dietro le quinte del Live Aid, l’evento che nel 1985 ha raccolto oltre 70 artisti tra cui Paul McCartney, Queen, David Bowie, Led Zeppelin, Madonna, U2 e tanti altri.

L’autore sta presentando il libro tra parole e musica in tutta Italia. Il racconto degli aneddoti che rendono unico questo libro è intervallato dall’esecuzione di Medeot al piano di alcune cover dei brani del Live Aid, insieme a Laura Panetta alla voce.

Questi i prossimi appuntamenti:

17 settembre – La Feltrinelli – Genova – ore 18.00 con special guest Andy dei Bluvertigo

18 settembre – La Feltrinelli (Corso Genova) – Milano – ore 18.00 modera Franco Zanetti

20 settembre – Music Village – Portogruaro (Venezia) – ore 17.00

L’autore intreccia biografia, cronaca, analisi e consigli sulla colonna sonora che può accompagnare la lettura, per raccontare dieci anni di trasformazioni globali: dalla crisi del modello economico keynesiano alla nascita della generazione MTV, passando per Reagan, Thatcher, la caduta del muro di Berlino e la lotta per la sopravvivenza in un mondo sempre più veloce e complesso.

Un viaggio appassionato e documentato dentro il cuore pulsante degli anni ‘80, tra mutamenti geopolitici e sogni che si avverano, primo fra tutti questo grande concerto di beneficenza organizzato da Bob Geldof e Midge Ure.

«In sintesi, la miglior musica del decennio, eseguita dal vivo, dagli artisti più noti e influenti, tutto virtualmente su uno stesso palco, senza soluzione di continuità, con tutti uniti nel nome di un’unica voce: quella della solidarietà» scrive Gabriele Medeot.

www.tsunamiedizioni.com/libri/le-tormente/live-aid-il-suono-di-unera/

www.gabrielemedeot.it

www.instagram.com/gabrielemedeot_storyteller/

www.youtube.com/user/gabrielemedeot

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia