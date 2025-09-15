25 C
Milano
lunedì, Settembre 15, 2025
“Quarta Repubblica”: Marco Tronchetti Provera e poi Garlasco

By Davide Falco
Stasera appuntamento con “Quarta Repubblica“, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto da Nicola Porro, in prima serata su Retequattro.

Al centro della puntata, l’odio politico in Italia emerso dopo l’assassinio negli Stati Uniti di Charlie Kirk: dallo scontro tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein ai timori di possibili emulazioni nel nostro Paese. Inoltre, un’intervista a Marco Tronchetti Provera per approfondire i principali temi di economia e geopolitica.

A seguire, un nuovo capitolo dell’inchiesta di “Quarta Repubblica” sul furto di dati personali, con un’attenzione particolare al mercato dei filmati privati trafugati negli hotel.

Ritorna anche il tema sicurezza, con un viaggio da Roma a Viareggio: polizia e cittadini alle prese con la criminalità.

Infine, gli ultimi aggiornamenti sul caso Garlasco.

Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Roberto Vannacci, Alessandro Sallusti, Pigi Battista, Stefano Cappellini, Tommaso Cerno, Simonetta Matone, Matteo Flora, Andrea Ruggieri, Matteo Fabbri, Manuel Spadaccini, Antonio De Rensis, Stefano Zurlo, Hoara Borselli e Giuseppe Cruciani.

Davide Falco

Davide Falco

