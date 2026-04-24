Euroclub, il nuovo singolo e l’annuncio del nuovo album

Dopo l’uscita dell’omonimo album, EUROCLUB torna con “LIKE THAT”, il nuovo singolo disponibile da venerdì 24 aprile su tutte le piattaforme digitali. Il brano anticipa “EUROCLUB II”, secondo capitolo del progetto in uscita il 22 maggio.

Fondato nel 2024 e formato da MILES, Greg Willen, Lenny Delicious, msft, Automhate, Domm e runo, EUROCLUB nasce con l’obiettivo di unire musica elettronica, moda ed eventi non convenzionali in un’unica piattaforma creativa. Il progetto si distingue per un approccio collaborativo e sperimentale, in cui ogni membro contribuisce con la propria identità artistica.

Dalla sua nascita, il collettivo ha attirato l’attenzione del pubblico con i singoli “DESIDERIO”, “PUMP THE STEREO”, “MOVE ME” e con l’album “EUROCLUB”, uscito a novembre 2025, ottenendo il supporto di artisti internazionali come Fred again.., Skin On Skin e Porter Robinson.

Recentemente il collettivo ha remixato il nuovo brano di bbyclose — una delle voci emergenti più riconoscibili dell’elettronica UK pop/dance degli ultimi anni, nonché candidata ai BRITs 2025 — “dream about u”, uscito il 17 aprile 2026 per Intercord Records. Il risultato è un incontro naturale tra il timbro dreamy e sospeso di bbyclose e l’inconfondibile essenza eurodance di EUROCLUB: un brano euforico, pensato per la pista, capace di evocare una sottile e coinvolgente nostalgia romantica.

“LIKE THAT” è un brano dal tono spavaldo con linee di basso profonde, intrecciate con un groove solido. Tra sonorità industrial rock, richiami alla big beat ed electro, il pezzo riflette la filosofia del gruppo: libertà artistica, energia e ricerca sonora.

Il singolo anticipa l’uscita dell’album “EUROCLUB II”, secondo capitolo del gruppo, che ne amplia ulteriormente l’identità sonora. Il disco esplora diverse sfumature della musica elettronica contemporanea, mantenendo un forte legame con la dimensione club. I diversi stili degli artisti danno vita a un suono compatto e riconoscibile e a un’evoluzione che consolida il percorso del collettivo nella scena elettronica europea.

EUROCLUB

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