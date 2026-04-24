Al via i lavori per il restyling di piazza Spoleto-Venini

La settimana prossima prenderanno il via i lavori per il restyling di piazza Spoleto-Venini di Milano, che passerà dall’attuale configurazione “tattica” a un assetto strutturale all’insegna del verde.

Gli interventi di riqualificazione della piazza Arcobalena prevedono un investimento complessivo di circa 950mila euro e saranno articolati in due cantieri distinti che procederanno in parallelo: il primo, focalizzato sulla revisione della viabilità per garantire una maggiore sicurezza stradale, partirà alla fine di aprile e durerà fino a settembre 2026; il secondo, relativo alla trasformazione fisica della piazza, sarà avviato all’inizio di giugno e avrà una durata complessiva di circa 200 giorni.

Più nel dettaglio, la prima fase dei lavori interesserà la rete viaria limitrofa alla piazza e porterà all’inversione del senso di marcia delle vie Spoleto, Venini e Popoli Uniti, limitatamente al tratto compreso tra le prime due vie. Al fine di implementare i percorsi per la mobilità attiva, inoltre, sono previsti il riposizionamento e l’inversione del senso di marcia della ciclabile di via Spoleto e la creazione di una nuova pista ciclabile nel tratto di via Venini a nord della piazza. Per aumentare la sicurezza della circolazione stradale, invece, sarà installato un semaforo all’incrocio tra via Ferrante Aporti, via Spoleto e via Popoli Uniti, in corrispondenza dell’uscita del tunnel sotto la ferrovia. Oltre ai sopracitati interventi, nell’ambito di questa fase di lavori saranno messi a dimora alcuni alberi e aiuole nel tratto di via Spoleto tra la piazza e via Ferrante Aporti.

Al fine di tutelare la sicurezza della comunità scolastica dell’istituto comprensivo di via Venini, l’Amministrazione ha previsto l’istituzione di una nuova strada scolastica nel tratto di via Martiri Oscuri compreso tra la piazza Arcobalena e viale Monza e l’ampliamento del marciapiede di via Venini in corrispondenza del plesso scolastico.

Il secondo lotto di lavori riguarderà la trasformazione strutturale della piazza e porterà al definitivo superamento della sperimentazione avviata nel 2019. Gli interventi, infatti, prevedono la creazione di uno spazio pedonale con una spiccata vocazione verde con la piantumazione di arbusti fitti e di quattro alberi a crescita contenuta. A completamento degli interventi di depavimentazione e piantumazione che interesseranno la piazza Arcobalena, il progetto prevede infine un filare alberato lungo via Spoleto che correrà in parallelo alla nuova pista ciclabile e che la separerà dal marciapiede.

“L’intervento di trasformazione strutturale della piazza – dichiarano gli assessori Marco Mazzei (Spazio pubblico), Marco Granelli (Opere pubbliche) e Arianna Censi (Mobilità) – rappresenta la sintesi del percorso di ascolto avviato con i residenti durante la fase ‘tattica’ della piazza. L’obiettivo prioritario è restituire alla comunità uno spazio pubblico verde e sicuro, concepito per contrastare l’isola di calore e come un’estensione naturale dello spazio scolastico che funga da presidio per la tutela della sicurezza di quanti frequentano quotidianamente l’istituto”.

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia