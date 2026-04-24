All’ASST Rhodense il premio “Persona e Comunità” Promosso da Regione Piemonte

L’ASST Rhodense ha ottenuto il premio Persona e Comunità promosso dalla Regione Piemonte.

Il progetto “Un’esperienza di pet-therapy per indagare l’ansia pre-esame presso una sezione del Corso di Laurea in Infermieristica. Studio pilota” ha ottenuto lo scorso 16 aprile il riconoscimento di “Buon Esempio” per la valorizzazione delle pratiche e la motivazione di chi vi si dedica con passione e competenza.

Nello specifico dello studio, la pet-therapy è stata applicata in un contesto di esami universitari considerati fonte di stress tra gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Milano della sezione di Rho. Gli studenti che hanno aderito volontariamente al progetto, iscritti al primo anno del corso 2024-2025 e che hanno sostenuto l’esame di Tirocinio, sono stati divisi in due gruppi, uno chiamato “di intervento” che ha avuto modo di interagire con gli animali prima del test, l’altro “di controllo” che lo ha svolto in modo classico.

“Vi è la percezione che la nostra indagine pilota evidenzi una diminuzione del livello di ansia negli studenti a seguito dell’interazione con il cane” dichiara il direttore di sezione Annalisa Alberti. “Inoltre, i risultati ottenuti sono incoraggianti alla luce della realizzazione di un progetto di ricerca più ampio, a favore della partecipazione degli animali per il sostegno psico-fisologico degli studenti. L’intervento proposto in via preliminare potrebbe rappresentare un’opportunità da mettere in campo negli atenei e facoltà universitarie”.

Lo studio è stato coordinato da Tinti Stefania coadiuvato dalla presenza di una psicologa-psicoterapeuta e del Coordinatore del Servizio Recupero e Rieducazione Funzionale interni all’ASST-Rhodense.

Altri articoli di salute su Dietro la Notizia