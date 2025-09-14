Milano Music Week: nona edizione dal 17 al 23 novembre

Si svolgerà a Milano dal 17 al 23 novembre 2025 la nona edizione della MILANO MUSIC WEEK, la manifestazione che ogni anno accende la città con concerti, dj set, incontri, workshop, panel, showcase e appuntamenti speciali diffusi su tutto il territorio.

La Milano Music Week è l’evento di riferimento per la musica in Italia e uno dei principali appuntamenti europei del settore: per una settimana, Milano si trasforma in un palcoscenico diffuso dove artisti, professionisti e appassionati si incontrano per celebrare la musica in tutte le sue forme, promuovendo inclusione, diversità, innovazione e partecipazione.

L’headquarter sarà strutturato per il secondo anno nel cuore di Milano.

Palazzina Appiani, edificio storico all’interno di Parco Sempione, ospiterà principalmente i panel sul music business, incontri di riferimento per tutti gli addetti ai lavori del settore, e gli aperitivi serali.

Triennale Milano, nel nuovo spazio Voce e nell’Agorà, sarà teatro di showcase, dj set, ascolti condivisi di album iconici e workshop per attrarre un pubblico diversificato, desideroso di nuove esperienze legate alla musica.

A questi appuntamenti si aggiungerà una speciale programmazione dedicata ai bambini.

I numerosi appuntamenti di Casa degli Artisti, centro di residenza artistica internazionale in zona Moscova, si rivolgeranno ad un pubblico ampio per coinvolgere tutti gli appassionati di musica.

I Dazi dell’Arco della Pace ospiteranno talk, incontri ed eventi serali.

Nel Museo degli strumenti musicali all’interno del Castello Sforzesco, che accoglie strumenti a tastiera quali clavicembali, virginali e spinette rinomate a livello internazionale, si terranno incontri e format unici, oltre a speciali visite guidate per adulti e per bambini, e visite nella sezione dedicata allo Studio di Fonologia della Rai di Milano, in occasione del centenario dalla nascita di Luciano Berio, pioniere della musica elettronica e fondatore dello Studio assieme a Bruno Maderno.

Con l’edizione 2025, la Milano Music Week intende porre al centro della riflessione la “Nuova generazione” con l’obiettivo di esplorare le mutazioni nei processi di creazione, condivisione e ascolto della musica, riflettendo sulle tendenze che stanno ridefinendo il panorama sonoro contemporaneo.

Imprenditori innovativi, professionisti del settore all’apice delle loro giovani carriere, startupper, cantanti e musicisti under 40 che sono già delle icone porteranno testimonianza di un mondo in continua evoluzione.

Oltre a queste location, Milano Music Week coinvolgerà come ogni anno tutta la città.

Sono aperte le call pubbliche per candidare i propri progetti nel programma della Milano Music Week.

Entro il 30 settembre è possibile candidare il proprio spazio: un’opportunità rivolta a circoli culturali, club, scuole, studi di registrazione, collettivi, live club e location di ogni genere.

Man mano che le candidature vengono selezionate entrano a far parte della Mappa degli spazi disponibili presente sul sito ufficiale di Milano Music Week, uno strumento interattivo pensato per facilitare gli operatori nella scoperta dei luoghi e valorizzare lo spirito creativo e collaborativo, accendendo i riflettori sulle tante realtà milanesi.

Al seguente link il relativo form da compilare: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6WfiAq4SBx—ed3fDex7fKeH6pM4edxVFjSdPtWtlXEuTw/viewform

Entro il 10 ottobre è possibile proporre il proprio evento: concerti, talk, dj set, laboratori, esperienze immersive o qualsiasi format originale legato al mondo della musica.

Al seguente link il relativo form da compilare:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEjykeT8JyDITc1pdML1w50uJeAVtzlGKZEx7Ckro65aXr-A/viewform

