L’amante, di Harold Pinter, in scena all’Out Off di Milano

Da martedì 5 a domenica 10 maggio

Uno dei testi più felici e rappresentati di Pinter, una fotografia a forte contrasto della coppia nucleare, tagliata da ogni vincolo sociale, nel proprio appartamento sperduto nella periferia di una grande città. Un paesaggio umano di questi anni di fragile benessere che Pinter descrive con crudele maestria. Uno sguardo che lo portava a dire: viviamo nella repressione e fingiamo di vivere nella libertà.

In questo paesaggio, la coppia inventa una doppia esistenza, un tenero e duro gioco di ruoli per proteggere l’amore dalla minaccia di una realtà non adeguata alle proprie pulsioni. L’amante è un testo divertente e leggero, quasi un apologo pirandelliano della ricerca della propria identità in una società che ci attira, ma nella quale non ci si sente adeguati. Racconta di un’energia pulsionale inespressa, della ricerca di un equilibrio tra le maschere sociali e quelle affettive, immerse in una realtà alienante.

L’amante, con la regia di Luca Fusi, è il terzo capitolo del progetto Pinter Party di Farneto Teatro e BAS – Boffalora Acting Studio dedicato al drammaturgo inglese e alle nuove generazioni di interpreti

Traduzione Alessandra Serra, regia Luca Fusi, con Erika Maria Cordisco e Simone Debenedetti, luci Massimo Guarnotta. Produzione Teatro Out Off, Farneto Teatro, BAS – Boffalora Acting Studio

Prima nazionale

Informazioni e prenotazioni: 02.34532140 | M. biglietteriaoutoff@gmail.com

Biglietti online su Vivaticket.

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