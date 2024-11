Nuovi appuntamenti settimanali allo Spirit de Milan

Lo Spirit de Milan continua a proporre i suoi appuntamenti per gli amanti della musica dal vivo swing, jazz, blues… e non solo!

Di seguito gli appuntamenti della settimana:

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE

Alle 22.00 – CA.BAR.ET BOH VISA: il noto cabaret del martedì con Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni e Flavio Pirini, che allo Spirit de Milan hanno trovato casa. Musica, risate ed emozioni assicurate con ospiti a sorpresa da non perdere.

Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30.

Ingresso gratuito.

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE

Alle 21.30 – SOUVENIRS DE DJANGO con DAVICO FORTE: spettacolo di conversazione e musica condotto e illustrato dal musicista e musicologo Fabio Lossani insieme a Davico Forte, quartetto che offre una selezione di brani di Reinhardt accanto a proprie composizioni, oltre ad arrangiamenti di brani celebri e meno celebri tratti dal repertorio dei grandi songbooks americani, accanto a brani della tradizione cantautorale e strumentale francese.

Prima (ore 21.00) e dopo il concerto (ore 22.30) c’è la possibilità di unirsi a una jam session musicale.

Ingresso gratuito.

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE

Alle 22.00 – BARBERA & CHAMPAGNE con THE CADREGAS: il loro repertorio sconfina dai più antichi stornelli milanesi di fine ‘800 e le goliardiche canzoni da osteria dei primi del ‘900 fino ad arrivare a Cochi e Renato, Strehler, Enzo Jannacci e Dario Fo, con alcuni sconfinamenti regionali.

Ingresso gratuito.

VENERDÌ 15 NOVEMBRE

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con DANCE ANGELS: trio al femminile che presenta il suo repertorio interamente improntato sulla dance che ha contaminato il mondo musicale degli anni ‘70 e ’80, il tutto accompagnato dalle bellissime coreografie di 3 fantastiche front women.

A seguire Dj Set con i vinili di Mariano Rano Dj.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (12 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2024), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 16 NOVEMBRE

Alle 22.30 – SPECIAL HOLY SWING NIGHT con HOT SWING SEXTET: un viaggio attraverso lo swing, da Parigi ad Harlem, reinterpretando Django Reinhardt, Duke Ellington, Louis Armstrong.

Evento in calendario nella rassegna Lindy Top Powered by Cynar Spritz!

A seguire Swing Dj Set.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 20€ con consumazione per chi viene dopocena (15€ per i soci Spirit de Milan Aps 2024).

DOMENICA 17 NOVEMBRE

Alle 12.30 – apertura porte per il pranzo.

Alle 15.30 – HOT JAZZ CLUB.

Ingresso gratuito.

Alle 21.30 – concerto di THE NIGHTHAWKS: Rhythm and Blues, soul e un tocco di jazz nel sound della band del batterista Marco Betti.

Ingresso gratuito.

