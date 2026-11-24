Christmas Wonderland – Il Natale delle Favole, il nuovo villaggio natalizio prodotto e organizzato da Lux Entertainment, arriva a Milano dal 4 dicembre 2026 al 10 gennaio 2027 negli spazi di MIND Milano Innovation District, il distretto dell’innovazione nato dalla riqualificazione dell’area che ha ospitato Expo 2015.

Un grande parco delle feste che intreccia luci, scenografie, divertimento e spettacoli dal vivo, pensato per coinvolgere adulti e bambini.

Il parco accoglierà il pubblico dalle 10.00 alle 20.00 e i biglietti sono disponibili su www.christmaswonderland.world.

Per la prima volta, la magia del Natale e il mondo delle favole si incontrano in un unico grande evento, pensato per tutta la famiglia.

Tradizioni e atmosfere delle feste prendono vita in un percorso da scoprire passo dopo passo, capace di stupire grandi e piccoli.

Il cuore di Christmas Wonderland è il Natale, raccontato attraverso attrazioni che ne celebrano ogni tradizione. Nella Casa di Babbo Natale i più piccoli incontrano Babbo Natale e i suoi elfi aiutanti in un luogo caldo e incantato, tra pacchi regalo e decorazioni scintillanti.

Poco lontano, la pista di pattinaggio invita a volteggiare sul ghiaccio sotto le luci del villaggio, da soli o con tutta la famiglia. Il Christmas Bouncy è un gigantesco mondo gonfiabile a tema natalizio, tra scivoli e percorsi tutti da esplorare.

L’Albero di Natale ospita cabine a forma di enormi palline colorate che ruotano tra i rami e regalano una vista dall’alto su tutto il parco.

Il Santa’s Galleon, la grande nave di Babbo Natale, salpa per un viaggio tra le meraviglie delle feste, mentre la Ruota Panoramica e il Saltamontes si vestono a festa con un allestimento tutto natalizio.

La programmazione artistica di Christmas Wonderland comprende spettacoli originali e performance a tema natalizio, ideati e prodotti internamente da Lux Entertainment, tra musica, intrattenimento e momenti a sorpresa.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è la Christmas Baby Disco, un’animazione dedicata ai più piccoli in cui gli elfi guidano coreografie e balli sulle note delle più amate canzoni di Natale.

Completano l’atmosfera gli spazi tematici: una food experience ispirata ai sapori delle feste, con specialità dolci e salate in 11 casette distribuite nel parco, e uno store dove portare a casa un ricordo del Natale.

Programma e biglietti su www.christmas wonderland.world.

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