L’edizione 2024 della Commemorazione di San Martino organizzata dall’ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, con la consegna delle civiche benemerenze, si è svolta domenica 10 novembre, al teatro LaBolla con la consegna del ringraziamento a cittadini, enti e associazioni che si sono distinti per impegno e donazioni avvenute in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Sono state 18 le realtà cittadine o le persone premiate, selezionate dopo un’attenta valutazione della Commissione Benemerenze (Riccardo Braga, Gloria Caccavale, Barbara Vegetti, Paride Romanelli) e del Sindaco Francesco Vassallo e premiate durante la cerimonia.

Durante la manifestazione, l’intervento musicale è stato proposto dall’Accademia Vivaldi – Ist. Mus. Città di Bollate a cura del Duo “Three Weird Guys” – Daniele Ferrazzi, chitarra e Francesco Meles, calabash e nord drum .

Il duo nasce in Accademia, nell’ambito della realizzazione di interventi musicali nelle scuole bollatesi, e diventa un vero e proprio progetto artistico che sperimenta nuove sonorità e stili, accostando i timbri caratteristici del Mali al pop elettronico.

Ecco i nomi dei premiati con le motivazioni:

CIVICA BENEMERENZA CITTÀ DI BOLLATE – SAN MARTINO D’ORO ALLA MEMORIA DI:

Fabio Egidio Betti

In ricordo della lunga attività di volontario e insegnante dotato della eccezionale capacità di far splendere le altre persone, di creare gruppo e di coinvolgere soprattutto i giovani

Alberto Conte

In ricordo della lunga attività di volontario e per i numerosi interventi di primo soccorso tra la popolazione e nelle aziende, dimostrando la capacità di essere sempre disponibile per la collettività

Dario Zigiotto

In ricordo dell’uomo e dell’amico che, con gentilezza e senso di comunità, ha contribuito a portare bellezza nella nostra città, impegnandosi per la diffusione della cultura e la lotta contro le discriminazioni

Carlo Galimberti

In ricordo del centenario dell’oro olimpico conquistato nel 1924 dall’atleta che resta ancora oggi il più grande pesista italiano di tutti i tempi, modello di valori sportivi e civili per le nuove generazioni

CIVICA BENEMERENZA CITTÀ DI BOLLATE – SAN MARTINO D’ORO A:

Greta Cecchetti

Un sentito ringraziamento per l’esempio di tenacia e dedizione sportiva che l’hanno resa una delle migliori lanciatrici nel softball italiano, dando esempio e ispirando giovani generazioni alla pratica di questo sport

Angelo Quieti

Un sentito ringraziamento per la pluriennale attività civile e sociale e per le tante battaglie, soprattutto in ambito sanitario. Il suo lavoro ha contribuito a migliorare la coscienza collettiva di tutti noi

SEO

Per i 40 anni di attività svolta grazie ai suoi volontari che hanno offerto un costante servizio di protezione civile e di pronto intervento a Bollate e in Italia, dando risposte qualificate e immediate a tante criticità

Bollate Softball

Un sentito ringraziamento alla società sportiva nata nel 1969 che, in tanti anni di attività, ha contribuito a fare la storia del softball bollatese vincendo 84 titoli italiani e formando centinaia di atlete

CIVICA BENEMERENZA CITTÀ DI BOLLATE SAN MARTINO A:

Fustelprinz Cartotecnica di Filippo Palazzolo

Un sentito ringraziamento a due generazioni di commercianti che hanno contribuito, in 57 anni di attività, alla crescita economica e sociale della nostra città dando lavoro a decine di cittadini bollatesi

Oreficeria Curti

Un sentito ringraziamento per il contributo allo sviluppo economico locale e alla crescita del senso civico nel territorio, favoriti dall’idea del commercio come motore di miglioramento della nostra comunità

Pasticceria Restelli

Un sentito ringraziamento per la lunga attività svolta nel rispetto della tradizione artigianale italiana e per la sfida generazionale raccolta dagli eredi con l’obiettivo di continuare con questa dolce passione

Patrizia Campoleoni (alla memoria)

In ricordo del suo pluriennale impegno nel volontariato e per aver contribuito alla formazione spirituale di centinaia di ragazzi, perseverando nella sua attività educativa nonostante le difficoltà

Galli 24

Un sentito ringraziamento per aver tramandato di generazione in generazione la passione per il commercio innovativo e per i prodotti di qualità, vestendo bollatesi di ogni età

Cazzaniga Abbigliamento

Un sentito ringraziamento per l’esempio virtuoso nel fare impresa famigliare offrendo a generazioni di cittadini bollatesi prodotti dalla qualità inalterata nel tempo

Disegnarte

Un sentito ringraziamento per aver accompagnato per più di 40 anni, con educazione, gentilezza e con prodotti sempre ricercati e innovativi, tante generazioni di studenti e non solo

Encomio speciale a:

Maurizio Minora

Volontario appassionato, ha promosso la rinascita dell’Oasi del Caloggio, diventata un punto di riferimento per studenti e famiglie. Prosegue con cure quotidiane la gestione del verde, preservando la bellezza del bosco

Progetto Ritrovarsi

Esplorando le emozioni dei giovani ed esprimendole attraverso disegni e racconti, il progetto ha dato la possibilità ai ragazzi di ricordare Amelie e di coltivare il “giardino segreto” che ognuno di loro ha dentro di sé

Guido Soldi

Insegnante appassionato e preparato, ha avviato allo sport tante generazioni di giovani e plasmato lanciatori di calibro nazionale. Ha ottenuto grandi successi e diffuso valori importanti da promuovere

Comune di Bollate

https://comune.bollate.mi.it

Altri articoli di Bollate su Dietro la Notizia