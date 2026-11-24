Le atmosfere di Shakespeare rivivono in KEN PARKER. UN PRINCIPE PER NORMA, un classico di Lungo Fucile firmato da Giancarlo Berardi e Ivo Milazzo, con l’Amleto disegnato da Giorgio Trevisan, che torna in libreria dal 4 dicembre.

Braccato dalla legge, KEN PARKER si unisce a una compagnia di teatranti itineranti e si cala nei panni di Amleto.

Al suo fianco, una sensuale Norma Jean interpreta la tormentata Ofelia, conquistando il pubblico a ogni scena.

Berardi e Milazzo firmano un racconto intenso, impreziosito dall’interpretazione di Giorgio Trevisan del dramma del Bardo, in cui la tragedia supera il confine del sipario, personaggi e persone si intrecciano, e la natura umana, con le sue passioni e contraddizioni, si disvela in un affresco di emozioni.

Il volume è arricchito dall’introduzione “Un pullulare di anime” di Graziano Frediani.

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