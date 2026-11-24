Francesca Astrei, premio Ubu 2025 come Miglior Attrice Under35, scrive e racconta il dolore di vivere con poesia e ironia in uno spettacolo che affronta il tema della depressione, non soltanto dal punto di vista di chi la vive, ma anche dal punto di vista delle persone che sono vicine a chi è depresso.

Il dolore è talmente intimo e personale che non sempre si riescono a trovare delle parole per comunicarlo al mondo esterno. Induce alla chiusura in sé stessi rendendo di volta in volta l’apertura più faticosa, ai limiti dell’insostenibile, al punto da sentirsi non più isolati nella propria sofferenza, ma al sicuro in essa: il dolore diventa casa, culla, e il mondo fuori qualcosa di troppo pesante, ancora più doloroso del dolore stesso, che non si è in grado di affrontare.

La sensazione ossessionante di non essere all’altezza del resto del mondo induce a visualizzare come unica soluzione per non deludere sé stessi e gli altri, il restare al chiuso, al buio, immobili, soli.

Il dolore fa pensare cose sbagliate, ma non è una bugia: è reale, fisico, concreto, anche se invisibile. E i familiari? Le persone vicine a chi è ‘chiuso nel dolore’, come vivono questa sua condizione? L’avere una persona amata ‘murata in sé stessa’, genera a propria volta dolore. Cosa succede quando gli affetti vengono a bussare alla porta di questo ‘rifugio di angoscia’? Come far comunicare il mondo fuori con il mondo dentro, limitando la sofferenza per entrambe le parti?

«Ogni crisi depressiva è un piccolo morire, racconta Astrei. Ad un certo punto, per ragioni non sempre comprensibili, la crisi si affievolisce e si ritorna ad un equilibrio emotivo, consapevoli che un nuovo tormento potrebbe sopraggiungere. La depressione è una materia inspiegabile: chi la conosce sa come funziona, chi non la conosce la ritiene incomprensibile. Andrew Solomon, nel suo illuminante saggio Il demone di mezzogiorno, sostiene che la depressione possa essere descritta solo con metafore e allegorie: trovandomi pienamente d’accordo, la metafora che ho scelto di utilizzare verte sul personaggio di Lazzaro, della tradizione cristiana. Lazzaro, al chiuso nel proprio sepolcro, viene richiamato alla vita al suono di ‘Alzati e cammina’: una semplice frase, con indicazioni basilari, che permetterebbero al corpo di uscire dalla paralisi del proprio dolore».

Teatro Elfo Puccini, sala Bausch, corso Buenos Aires 33, Milano

Orari: Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato ore 19.30 | domenica ore 15.30

Prezzi: intero € 34 | <30 anni € 16 | >65 anni € 25 | online da € 16,50

Biglietteria: tel. 02.0066.0606 – biglietteria@elfo.org – whatsapp 333.20.49021

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