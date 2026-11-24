Milano torna a volare verso l’Isola che non c’è: PETER PAN – IL MUSICAL celebra vent’anni di storia tornando, dal 23 dicembre al 10 gennaio, al TAM Teatro Arcimboldi Milano, dove tutto ebbe inizio.

Una nuova, spettacolare edizione affidata alla direzione artistica di Daniele Finzi Pasca,autore e regista di oltre 40 spettacoli, tra cui Corteo e Luzia per il Cirque du Soleil, con il ritorno degli amatissimi Leonardo Cecchi e Martha Rossi nei ruoli di Peter Pan e Wendy e l’atteso debutto di Filippo Strocchi, performer di spicco del panorama internazionale del musical, nei panni di Capitan Uncino.

www.teatroarcimboldi.it

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