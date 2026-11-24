I PLANET FUNK, collettivo che da oltre 25 anni rappresenta uno dei nomi più riconoscibili della scena dance ed elettronica italiana nel mondo, annunciano “RESIST! Across borders, across Europe”, il nuovo tour che da maggio 2027 li vedrà tornare dal vivo con una serie di appuntamenti tra Europa e Regno Unito.

Il collettivo porterà sul palco i brani del loro ultimo album di inediti “BLOOOM”, pubblicato lo scorso 16 gennaio per l’etichetta Wisemama, distribuito in digitale da The Orchard e in CD e vinile da Self Distribuzione (https://orcd.co/planetfunkblooom) ,insieme ai successi che hanno segnato la loro lunga carriera, riletti e riarrangiati in una nuova veste sonora e visiva.

I PLANET FUNK sono inoltre attualmente al lavoro su nuova musica, pronti a dare forma a un nuovo capitolo del loro percorso artistico.

Il tour organizzato da Gotobeat partirà il 3 maggio da Parigi, per poi fare tappa a Vienna, Bucarest, Barcellona, Praga, Istanbul e Sofia. Il viaggio proseguirà poi in autunno nel Regno Unito e in Irlanda, con appuntamenti il 30 novembre a Dublino, il 2 dicembre a Glasgow, il 3 dicembre a Leeds, il 5 dicembre a Manchester, il 7 dicembre a Birmingham e l’8 dicembre a Bristol.

Questo il calendario completo:

03 Maggio PARIGI La Bellevilloise

04 Maggio VIENNA U4 Club

06 Maggio BUCAREST Quantic

18 Maggio BARCELLONA Razzmatazz 2

22 Maggio PRAGA Lucerna Music Bar

26 Maggio ISTANBUL Babylon

28 Maggio SOFIA Pirotska 5

30 Novembre DUBLINO Button Factory

02 Dicembre GLASGOW Slay

03 Dicembre LEEDS The Warehouse

05 Dicembre MANCHESTER Club Academy

07 Dicembre BIRMINGHAM 02 Institute 2

08 Dicembre BRISTOL Thekla

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