Il Teatro Lirico di Milano festeggia la fine dei lavori di ristrutturazione con un’iniziativa speciale: 4 concerti di piano solo, organizzati da Piano City Milano, che permetteranno al pubblico di avere un primo contatto con lo storico teatro milanese, in attesa della sua prossima inaugurazione dopo la chiusura nel 1999 e il successivo cantiere di restauro.

L’iniziativa, promossa e realizzata da Associazione Piano City Milano e Comune di Milano, occuperà tutta la giornata di sabato 26 giugno, dalle ore 10.00 alle 19.00, ed è inserita all’interno del vasto programma di Piano City Milano che si estende da venerdì 25 a domenica 27 giugno.

I commento del Sindaco Sala e di Ricciarda Belgiojoso

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano «Dare spazio alle arti che il Lirico merita di ospitare: è questo il modo migliore per celebrare la fine dei lavori di questo storico e importante teatro cittadino. Sono davvero fiero del fatto che dopo vent’anni di silenzio il Lirico torni a far sentire la sua voce e che lo faccia, in via esclusiva, nell’ambito di una manifestazione tanto amata e apprezzata come Piano City Milano. I quattro concerti di piano solo, in programma questo fine settimana, sono ciò di cui il Lirico aveva bisogno per ripartire».

Ricciarda Belgiojoso, Direzione Artistica Piano City Milano «La carica emotiva già molto sentita per questa decima edizione che accompagna la ripresa dei concerti dal vivo accresce ulteriormente, per un festival come il nostro che segue l’evolversi della città, con la straordinaria opportunità di vivere in anteprima la riapertura del Teatro Lirico. Per l’occasione presentiamo, anche simbolicamente, giovani talenti con musica classica e nuova».

I concerti sono a ingresso gratuito previa prenotazione obbligatoria disponibile a partire dalle ore 14.00 di oggi, martedì 22 giugno, sul sito ufficiale dell’evento (www.pianocitymilano.it/programma). Per partecipare è obbligatorio indossare delle calzature con la suola in gomma (ad esempio sneakers).

Piano City Milano festeggerà questa decima edizione con la musica di oltre 150 pianisti italiani e internazionali.

La manifestazione, con la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, si svolgerà dal vivo in luoghi simbolo della città, con oltre 100 imperdibili concerti organizzati nel completo rispetto delle norme di sicurezza per la salute pubblica (ingresso libero, previa prenotazione obbligatoria su www.pianocitymilano.it).

Importanti le collaborazioni con prestigiose istituzioni musicali come il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano, la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo, Premio Venezia, Concours International Léopold Bellan, la Primavera di Baggio e il Premio Antonia Pozzi

www.pianocitymilano.it – www.facebook.com/PianoCityMilano – www.instagram.com/pianocitymilano