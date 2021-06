Aka 7Even continua a collezionare successi: il suo omonimo album d’esordio (Columbia Records Italy/Sony Music Italy) è stato certificato oggi disco d’oro e il singolo “Loca” ha ottenuto invece la certificazione di disco di platino (dati diffusi da Fimi/Gfk)! Il cantante aggiunge nuove date all’instore tour che lo sta portando in giro per l’Italia per presentare “Aka 7Even”, disponibile in digitale e nella speciale versione cd e vinile autografati al link https://smi.lnk.to/aka7even.

Questi gli appuntamenti durante i quali l’artista incontrerà i fan per autografare le copie del disco:

Venerdì 25 giugno ore 17:00 – PONTECAGNANO FAIANO (SA) – cc MAXIMALL, via Antonio Pacinotti (CD in vendita ℅ Mondadori)

Sabato 26 giugno ore 21:00 – PINARELLA DI CERVIA (RA) – Arena di Pinarella di Cervia, Piazzale Moneta (con vendita CD in esclusiva ℅ Mediaworld all’interno del cc Romagna Shopping Valley)

Lunedì 28 giugno ore 17:30 – PIOVE DI SACCO (PD) – cc PIAZZA GRANDE, via F.lli Sanguinazzi, 1 (CD in vendita ℅ Unieuro)

Questa la tracklist di “Aka 7Even”:

1. Yellow

2. Eazy

3. Mille Parole

4. Fuori

5. Strike

6. Mi Manchi

7. Luna

8. Black

9. Blue

10. Loca

11. Rolly Stone

12. Torre Eiffel

https://www.instagram.com/aka_7even_/?hl=it

https://www.facebook.com/Aka7even/