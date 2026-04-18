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Concerto del Primo Maggio di Roma: annunciate le 3 finaliste del contest 1MNEXT

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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vincitrici_1MNEXT
vincitrici_1MNEXT

Si sono svolte giovedì 16 aprile, nella sede romana di Fondimpresa le finali live di 1MNEXT2026, il contest dedicato agli artisti emergenti, ideato e prodotto da iCompany, organizzatrice del Concerto del Primo Maggio di Roma promosso da CGIL, CISL e UIL.

Le tre artiste che si contenderanno la finalissima sul palco del Concerto del Primo Maggio di Roma sono: BAMBINA, cantautrice di origine calabrese, CAINERO cantautrice di Terracina (Lazio), e CRISTIANA VERARDO, cantautrice pugliese.

Il vincitore assoluto del contest sarà infine proclamato e premiato durante il Concertone.
I tre progetti sono stati giudicati dalla Giuria di Qualità composta da Massimo Bonelli (Direttore Artistico del Concerto del Primo Maggio, presidente giuria), Marta Venturini (produttrice artistica e autrice), Lucia Stacchiotti (iCompany), Julian Borghesan (speaker radiofonico) e Giorgiana Cristalli (giornalista).

Fondimpresa è Main Partner di 1MNEXT 2026, la partnership nasce per valorizzare il ruolo della formazione come ponte tra talento e mondo del lavoro, accompagnando i giovani nel passaggio dall’aspirazione alla professionalizzazione.

Eddie Brock
Eddie Brock

Le tre vincitrici sono state annunciate da un padrino d’eccezione, Eddie Brock.
Il cantautore romano, Disco d’Oro per il brano “Non è mica te” e reduce dal successo di “Avvoltoi”, nell’occasione ha ufficializzato la sua partecipazione al Primo Maggio.

Ditonellapiaga_IlariaIeie
Ditonellapiaga_IlariaIeie

Alla lineup del Primo Maggio si aggiunge anche DITONELLAPIAGA che, con la sua energia e ironia pungente, farà scatenare la piazza.

È appena uscito il suo ultimo album “Miss Italia” che, in dieci tracce, esplora le crepe dello star system, punzecchia i suoi miti e le sue maschere, trasformando le contraddizioni di questo mondo in una parodia lucida, ironica e intelligente e indagando il rapporto con i canoni, con la percezione degli altri e con l’idea di essere “giusti”.

Gli artisti in lineup fino ad ora annunciati sono (in ordine alfabetico): ANGELICA BOVE, DITONELLAPIAGA, EDDIE BROCK, EMMA NOLDE, LA NIÑA, LITFIBA, nella storica formazione degli anni ’80 con Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, RICCARDO COCCIANTE e SAYF.

www.primomaggio.net

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