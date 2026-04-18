Si sono svolte giovedì 16 aprile, nella sede romana di Fondimpresa le finali live di 1MNEXT2026, il contest dedicato agli artisti emergenti, ideato e prodotto da iCompany, organizzatrice del Concerto del Primo Maggio di Roma promosso da CGIL, CISL e UIL.

Le tre artiste che si contenderanno la finalissima sul palco del Concerto del Primo Maggio di Roma sono: BAMBINA, cantautrice di origine calabrese, CAINERO cantautrice di Terracina (Lazio), e CRISTIANA VERARDO, cantautrice pugliese.

Il vincitore assoluto del contest sarà infine proclamato e premiato durante il Concertone.

I tre progetti sono stati giudicati dalla Giuria di Qualità composta da Massimo Bonelli (Direttore Artistico del Concerto del Primo Maggio, presidente giuria), Marta Venturini (produttrice artistica e autrice), Lucia Stacchiotti (iCompany), Julian Borghesan (speaker radiofonico) e Giorgiana Cristalli (giornalista).

Fondimpresa è Main Partner di 1MNEXT 2026, la partnership nasce per valorizzare il ruolo della formazione come ponte tra talento e mondo del lavoro, accompagnando i giovani nel passaggio dall’aspirazione alla professionalizzazione.

Le tre vincitrici sono state annunciate da un padrino d’eccezione, Eddie Brock.

Il cantautore romano, Disco d’Oro per il brano “Non è mica te” e reduce dal successo di “Avvoltoi”, nell’occasione ha ufficializzato la sua partecipazione al Primo Maggio.

Alla lineup del Primo Maggio si aggiunge anche DITONELLAPIAGA che, con la sua energia e ironia pungente, farà scatenare la piazza.

È appena uscito il suo ultimo album “Miss Italia” che, in dieci tracce, esplora le crepe dello star system, punzecchia i suoi miti e le sue maschere, trasformando le contraddizioni di questo mondo in una parodia lucida, ironica e intelligente e indagando il rapporto con i canoni, con la percezione degli altri e con l’idea di essere “giusti”.

Gli artisti in lineup fino ad ora annunciati sono (in ordine alfabetico): ANGELICA BOVE, DITONELLAPIAGA, EDDIE BROCK, EMMA NOLDE, LA NIÑA, LITFIBA, nella storica formazione degli anni ’80 con Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, RICCARDO COCCIANTE e SAYF.

www.primomaggio.net

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