Volley: Finali Coppa Italia S3 U12 Maschile e Femminile

Nel weekend sono state disputate le Finali di Coppa Italia Under 12 Volley S3 3×3 Femminile e Under 12 Volley S3 3×3 Maschile. Il Comitato Territoriale Fipav Milano Monza Lecco ha organizzato due giornate di incontri: una per il femminile e una per il maschile.

Hanno iniziato le ragazze che sabato si sono sfidate nella palestra dell’I.T.F. Natta a Milano. Nel match in programma alle 15.30 Bracco Pro Patria Milano ha superato 2-0 (15-3, 15-4) Martesana Volley Cologno Rossa; in quello seguente GS SF82 ha battuto 2-1 (13-15, 15-13, 15-12) Martesana Volley Cologno Rossa e nell’ultima partita in programma Bracco Pro Patria Milano ha bissato il successo ottenuto nella prima gara vincendo 2-0 (15-11, 15-5) la sfida con GS SF82.

Classifica Femminile

E’ stato quindi definito il podio delle finali femminili: al primo posto Bracco Pro Patria Milano, la seconda piazza è stata occupata da GS SF82 e terza classificata Martesana Volley Cologno Rossa. Con la vittoria conquistata sabato Bracco Pro Patria Milano accede alla fase regionale.

Domenica sono invece scesi in campo i ragazzi. Le tre gare sono state disputate presso la palestra delle Scuole Medie “Pertini” di Desio. Ad aprire il programma di giornata è stata la sfida tra DVB Bianca e AS Merate vinta dalla prima formazione per 2-0 (15-3, 15-5). A seguire Pallavolo Milano Vittorio Veneto Nera ha battuto 2-0 (15-6, 15-10) AS Merate, mentre nell’ultimo match di giornata DVB Bianca ha superato 2-0 (15-13, 15-14) Pallavolo Milano Vittorio Veneto Nera.

Classifica Maschile

I risultati del tre match hanno quindi definito la classifica finale: al primo posto sono arrivati i giovanissimi atleti della Desio Volley Brianza Bianca; la seconda piazza è andata alla Pallavolo Milano Vittorio Veneto Nera mentre il terzo posto è andato ad AS Merate. Le prime due classificate accedono di diritto alla fase regionale.