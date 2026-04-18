A seguito di alcune segnalazioni relative alla presenza sospetta di un giovane in diverse zone del centro, il Comando di Polizia locale di Bollate ha avviato nei giorni scorsi una serie di accertamenti finalizzati a fare le opportune verifiche.

La persona, notata a sostare o dormire sulle panchine del centro, nei campi di via dei Dossi o nel giardino interno della Biblioteca comunale, non ha mai avuto comportamenti violenti ma la sua presenza aveva provocato disagio tra i cittadini che frequentavano questi luoghi.

Gli approfondimenti svolti dal Comando hanno consentito di verificare che il giovane era destinatario di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria che prevedeva il suo inserimento per un anno in una struttura sanitaria specializzata (REMS), per un percorso assistito e controllato in ambiente protetto.

Contattata la struttura, sembrava impossibile procedere all’inserimento per indisponibilità di posti. La Polizia locale ha quindi contattato il Magistrato di sorveglianza, ottenendo un collocamento temporaneo nel reparto di Psichiatria dell’Ospedale di Garbagnate.

Ieri l’accompagnamento da parte dei nostri agenti in una struttura a Castiglione delle Stiviere che ha dato la disponibilità all’accoglienza.

L’intervento conferma l’attenzione del Comando nel seguire situazioni complesse che richiedono non solo presidio del territorio, ma anche raccordo operativo con l’Autorità giudiziaria e con i servizi sanitari competenti.

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