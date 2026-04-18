Sono state 71 le proposte di intervento provenienti da tutto il territorio metropolitano nell’ambito del Piano Metropolitano di Ripresa e Resilienza (PMRR) della Città metropolitana di Milano.

Lo scorso 10 aprile sono scaduti i termini per la presentazione delle candidature al bando: ora un gruppo interdirezionale valuterà tutte le proposte ed entro il 15 maggio, con decreto sindacale, saranno individuati gli interventi da finanziare.

Il PMRR, che, per la prima volta nella storia della Città metropolitana, vede stanziare un cospicuo ammontare di risorse proprie a beneficio dei Comuni, ha riscosso grande interesse in tutte le zone omogenee, coinvolgendo Comuni di grandi e piccole dimensioni, ma anche aggregazioni di varie municipalità, per un valore totale delle proposte di 75 milioni di euro, più 8 milioni di cofinanziamento su alcuni interventi.

Cinque le missioni: digitalizzazione (M1), transizione ecologica (M2), Rete ciclabile e servizi (M3A), Mobilità alternativa (M3B), Istruzione e ricerca (M4), Inclusione e coesione (M5). In allegato le mappe.

Grande soddisfazione per il vicesindaco Francesco Vassallo: “E’ importante sottolineare non solo la grande risposta del territorio a questa opportunità della Città metropolitana di Milano, ma anche come tutte le zone omogenee abbiano partecipato con singoli Comuni o aggregazioni di municipalità. Abbiamo quindi raggiunto l’obiettivo di creare un vero e proprio gioco di squadra tra la Città metropolitana e il territorio, ma anche nel territorio stesso, come rileviamo anche dalla presenza di interventi cofinanziati. Oggi, dopo la positiva esperienza del PNRR, la Città metropolitana di Milano si conferma regista delle dinamiche territoriali grazie al PMRR. Col rendiconto in approvazione a fine mese, contiamo di stanziare altre risorse utili per ammettere il maggior numero di progetti possibile”.

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