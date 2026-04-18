IO Interactive, la casa di sviluppo e pubblicazione di videogiochi e Amazon MGM Studios hanno annunciato oggi che la cantautrice Lana Del Rey, vincitrice di numerosi premi, interpreterà la colonna sonora ufficiale di “007 First Light”.

Si tratta del videogioco di prossima uscita sviluppato e pubblicato da IO Interactive, che racconta una rivisitazione delle origini di James Bond.

La colonna sonora del prossimo videogioco di 007 è stata scritta e composta da Lana Del Rey e David Arnold, segnando il ritorno del compositore nella saga di Bond.

La canzone e la sequenza del titolo saranno presentate per la prima volta sui canali ufficiali di “007 First Light” su Twitch, YouTube, TikTok, Steam e X.

“È una gioia vedere due talenti straordinari come Lana Del Rey e David Arnold unire le forze; il risultato suona immediatamente ‘Bond’, pur conferendo un’identità fresca a “007- First Light”. Il ritorno di Bond nel mondo dei videogiochi è un momento storico per noi di IO Interactive, e avere una colonna sonora di questa qualità lo rende ancora più indimenticabile”, ha sottolineato Hakan Abrak, CEO di IO Interactive.

Il contributo di David Arnold alla colonna sonora, sia come co-autore sia come compositore, segna un momento significativo per la saga. Avendo contribuito a definire l’identità musicale moderna di James Bond in cinque film consecutivi, la partecipazione di David Arnold rafforza il profondo legame di «007 First Light» con l’eredità di Bond.

“Il tema musicale di Bond è un momento narrativo unico: deve catturare grandezza, drammaticità e intrigo tutto in una volta. Avendo fatto parte di quella tradizione musicale, capisco quanto sia importante onorarne l’eredità, consentendone al contempo l’evoluzione. Lana ha conferito alla canzone un’eleganza e un’atmosfera che sembravano perfettamente adatte a continuare quella tradizione, introducendo al contempo qualcosa di fresco per una nuova Era”, ha dichiarato David Arnold

“007 First Light” propone una visione audace e innovativa con una storia re-immaginata delle origini, che segue le vicende di un giovane James Bond agli albori del suo percorso nel mondo dello spionaggio.

“007 First Light” sarà lanciato il 27 maggio 2026, i pre-order sono disponibili ora. I dettagli si possono trovare al seguente link: https://ioi.dk/007firstlightgame

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