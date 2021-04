“Eazy Sleazy”,

il nuovo brano di Mick Jagger, vede due delle più prolifiche leggende del rock and roll di tutti i tempi unire le forze – con Dave Grohl alla chitarra, basso e batteria. Ora un terzo artista leggendario si è aggiunto al duo: l’artista 3D tedesco Oliver Latta aka Extraweg.

Jagger e Extraweg hanno collaborato a un NFT audio visual di beneficenza con un loop di “Eazy Sleazy”, disponibile da giovedì 15 aprile attraverso Nifty Gateway. A partire dalle 19.00 il pezzo unico sarà messo all’asta per 24 ore e tutti i proventi andranno in beneficenza.

NFT audio visual

Questo annuncio, non solo segna il debutto della collezione di NFT per Mick Jagger, ma celebra anche la prima collaborazione musicale tra il leader dei Rolling Stones e il frontman dei Foo Fighters.

Realizzato in collaborazione con il direttore artistico e artista berlinese Oliver Latta, noto anche come EXTRAWEG, l’opera d’arte audiovisiva di 30 secondi evoca un’essenza surreale di sfondamento delle barriere della mente umana e di spinta in avanti sull’orlo del collasso sociale, per fornire un momento di sollievo artistico tanto necessario mentre il mondo lentamente esce dall’isolamento.

Il brano

scritto da Mick Jagger durante il lockdown è disponibile per l’ascolto solo su YouTube e sui social network, accompagnato da un video con Jagger a casa e Grohl nello studio dei Foo Fighters. Link video: https://www.youtube.com/watch?v=MN9YLLQl7gE

Il 100% del ricavato della vendita dell’NFT sarà destinato a Music Venue Trust, un’organizzazione benefica inglese che sostiene le venue musicali a Back-up, che fornisce sostegno finanziario ai professionisti dell’industria dello spettacolo gravemente malati o feriti o ai loro familiari e alla National Independent Venue Association (NIVA), un’organizzazione che lavora per preservare i luoghi di spettacolo dal vivo indipendenti e i promoter in tutti gli Stati Uniti.

I proventi

Parte dei proventi sarà destinata anche a cause ambientali.

Per questo stesso motivo, nessuno dei due musicisti monetizzerà i ricavi del brano, che può essere riprodotto unicamente sui social e sul canale YouTube di Mick.

Per maggiori informazioni consultare il sito http://www.mickjagger.com