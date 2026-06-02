Da venerdì 29 maggio, è online su YouTube il video de “LA REPUBBLICA È UN GRANDE CORO”, il brano che fa parte del progetto musicale e civico del PICCOLO CORO DELL’ANTONIANO che nasce per celebrare l’80° Anniversario della Repubblica italiana, che ricorre martedì 2 giugno 2026 (link video:https://youtu.be/)

La canzone, interpretata dal PICCOLO CORO DELL’ANTONIANO diretto da Margherita Gamberini e distribuita da SONY MUSIC ITALY, è disponibile su tutte le piattaforme digitali (link brano: https://piccolocorodellantoniano.lnk.to/Repubblica).

L’Antoniano sceglie ancora una volta di mettere al centro le bambine e i bambini: l’iniziativa legge la storia della Repubblica e i valori della nostra Costituzione come un’esperienza musicale collettiva dedicata alle bambine e ai bambini di tutta Italia.

Il brano inedito è stato pensato come strumento per riflettere, emozionarsi e sentirsi parte della comunità nazionale.

Per questo tutti potranno scaricare online sul sito dello Zecchino d’Oro testo, base e spartito al link https://zecchinodoro.org/repubblica80/ per imparare il brano e cantarlo a casa, a scuola o in famiglia.

Inoltre, è possibile richiedere anche un kit didattico scrivendo a zecchinodoro@antoniano.it, che comprende guida e tracce per attività didattiche, per trasformare il canto corale in un’occasione di scoperta e approfondimento dei valori civici e costituzionali.

Coro vuol dire ascolto, collaborazione, comunità. In un coro ogni voce è unica e preziosa, ma il risultato più bello si ottiene solo quando ci si ascolta e ci si accorda con gli altri.

È esattamente ciò che accade in una Repubblica: ognuno conta, ma è l’impegno condiviso a realizzare il bene comune.

«Ottant’anni di Repubblica sono ottant’anni di voci che hanno imparato a stare insieme. Abbiamo pensato a un coro come immagine di questa ricorrenza perché nel coro si impara, prova dopo prova, ciò che è fondamentale in una democrazia: ascoltare, accordarsi, contribuire a qualcosa che è di tutti. “La Repubblica è un grande coro” è l’invito a ritrovarci tutti insieme — piccoli e grandi — per ricordare e imparare insieme che la democrazia vive ogni volta che decidiamo di ascoltarci e di unire la nostra voce a quella degli altri». (Fr. Giampaolo Cavalli, Direttore dell’Antoniano)

Il testo del brano è firmato da Angela Senatore e la musica è composta da Lorenzo Tozzi, musicista, autore e compositore che ha pubblicato canzoni, sigle e libri per l’infanzia ed è anche voce e autore di programmi di Rai Radio Kids e Rai Play Sound.

“La Repubblica è un grande coro” è presentato anche con la collaborazione di Rai Radio Kids, che lo trasmetterà e ospiterà degli approfondimenti ad hoc all’interno del palinsesto, e con Rai Radio Tutta Italiana, per celebrare la ricorrenza e diffondere il messaggio della canzone anche a un pubblico più adulto.

Sito web Zecchino d’Oro zecchinodoro.org

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