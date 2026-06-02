ll concerto dei Gilsons si arricchisce con lo straordinario live dei Selton.
Al Festival di Villa Arconati il 15 luglio andrà in scena una serata speciale dedicata alla musica brasiliana contemporanea, con un doppio concerto che promette grandi sorprese.
Da un lato i Gilsons, trio formato da José Gil, Francisco Gil e João Gil porteranno sul palco un viaggio musicale che intreccia samba, pop rock, reggae e ritmi bahiani.
Un grande dancefloor sotto le stelle prenderà vita grazie alle sonorità innovative del loro nuovo album, senza mai perdere il legame con l’eredità artistica di Gilberto Gil, padre e nonno che continua a ispirare la loro musica.
Dall’altro i Selton, i brasiliani più milanesi di sempre, che per l’occasione presenteranno il nuovo live show imperniato sul loro ultimo lavoro “Gringo Vol. 1 & 2”. Al centro del palco una doppia batteria, ideata e realizzata dalla band, 5 musicisti che la circondano, a loro volta abbracciati dal pubblico.
Un concerto che celebra la chiusura del festival tra vibrazioni brasiliane e ritmi carioca, trasformando il palco di Villa Arconati in un unico grande dancefloor in cui cultura e contaminazione sull’asse Brasile-Milano di fondono per la prima volta insieme sullo stesso palco.
Info & biglietti
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