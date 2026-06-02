18.2 C
Milano
martedì, Giugno 2, 2026
HomeMUSICA
MUSICA

Gilson e Selton: il 15 luglio sullo stesso palco al Festival di Villa Arconati

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
61
GILSONS-e-SELTON-Villa-Arconati-Festival.
GILSONS-e-SELTON-Villa-Arconati-Festival.

ll concerto dei Gilsons si arricchisce con lo straordinario live dei Selton.

Al Festival di Villa Arconati il 15 luglio andrà in scena una serata speciale dedicata alla musica brasiliana contemporanea, con un doppio concerto che promette grandi sorprese.

Da un lato i Gilsons, trio formato da José Gil, Francisco Gil e João Gil porteranno sul palco un viaggio musicale che intreccia samba, pop rock, reggae e ritmi bahiani.

Un grande dancefloor sotto le stelle prenderà vita grazie alle sonorità innovative del loro nuovo album, senza mai perdere il legame con l’eredità artistica di Gilberto Gil, padre e nonno che continua a ispirare la loro musica.

Dall’altro i Selton, i brasiliani più milanesi di sempre, che per l’occasione presenteranno il nuovo live show imperniato sul loro ultimo lavoro “Gringo Vol. 1 & 2”. Al centro del palco una doppia batteria, ideata e realizzata dalla band, 5 musicisti che la circondano, a loro volta abbracciati dal pubblico.

Un concerto che celebra la chiusura del festival tra vibrazioni brasiliane e ritmi carioca, trasformando il palco di Villa Arconati in un unico grande dancefloor in cui cultura e contaminazione sull’asse Brasile-Milano di fondono per la prima volta insieme sullo stesso palco.

Info & biglietti
ponderosa.it

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
80° Anniversario della Repubblica Italiana: online il video del brano “La Repubblica è un grande coro”
Articolo successivo
Ylenia Lucisano: “Terra Rossa Remixes”, disponibile in digitale
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy