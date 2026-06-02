Da venerdì 29 maggio, è disponibile in digitale “TERRA ROSSA REMIXES”, il nuovo progetto firmato da Ylenia Lucisano e Gerolamo Sacco, pubblicato da Miraloop Clubs, la divisione dance dell’etichetta indipendente bolognese Miraloop.

Distribuito da Pirames International. Il progetto nasce dall’universo sonoro di “Terra Rossa”, il brano con cui Ylenia Lucisano ha raccontato il legame profondo con la propria terra d’origine, e lo trasforma in una dimensione nuova, ipnotica e cinematografica, sospesa tra elettronica downtempo, suggestioni mediterranee e pulsazioni etniche.

“TERRA ROSSA REMIXES” comprende due versioni: una Extended Version, pensata per i DJ italiani e costruita mantenendo il cuore emotivo della radio edit con apertura e chiusura estese e cassa dritta, e “Sud Trip”, il remix firmato da Gerolamo Sacco, che trasforma il brano in un viaggio sonoro di sei minuti verso Sud.

Un viaggio nato da un’intuizione precisa: una singola frase in dialetto rossanese — “ca a u sud vo tornar” — presente nel finale dell’originale, diventa il centro emotivo e ritmico dell’intera produzione.

«Terra Rossa nasce come viaggio strumentale mediterraneo, caldo e ipnotico, radicato in quella che in Miraloop chiamiamo Ethnotronica: la fusione tra elettronica e suoni del mondo. Poi è diventata una canzone con Ylenia. Ma è stata una frase a cambiarmi tutto: “ca a u sud vo tornar”. Quel sample — dichiara Gerolamo Sacco — mi ha letteralmente fermato. Ho capito che lì c’era qualcosa di magico che non potevo lasciare in coda a un brano: doveva diventare il centro di tutto. Ho ripreso la strumentale e ho costruito un mondo musicale in cui “ca a sud vo tornar” non chiude, ma apre: lancia il drop, detta la direzione, diventa l’anima pulsante del remix».

Il remix rappresenta anche un elemento inedito nel panorama downtempo internazionale: il vocal principale resta in dialetto calabrese, lontano dagli immaginari più convenzionali della scena elettronica globale dominata da inglese e spagnolo. Una scelta identitaria che trasforma il dialetto in ritmo, atmosfera e linguaggio universale.

“TERRA ROSSA REMIXES” prosegue così il percorso sonoro inaugurato da Ylenia Lucisano e Gerolamo Sacco, unendo tradizione mediterranea ed elettronica contemporanea in una forma musicale che guarda al clubbing senza perdere il legame con le proprie radici.

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