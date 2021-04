Il rapper e cantante 24kGoldn,

dopo il successo della hit mondiale “Mood” feat. Iann Dior, cerificata 2X PLATINO (FIMI/GFK) e del singolo “Coco” feat. DaBaby, torna con “Love Or Lust”, in rotazione radiofonica da venerdì 23 aprile.

Il brano, che conta già 8 milioni di stream, è estratto dall’album di inediti “EL DORADO” http://(https://smi.lnk.to/24kGoldnElDorado)

L’album “El Dorado”

Registrato lo scorso anno con KbeaZy, Omer Fedi e Blake Slatkin, l’album include una miscela perfetta di rap, pop, rock e molto altro.

In questo lavoro 24kGoldn si pone come obiettivo quello di fare della musica che possa risvolgersi alla generazione Z di oggi e ai millennial.

Questa la tracklist:

1- The Top

2 – Company (feat. Future)

3 – Love Or Lust

4 – Outta Pocket

5 – Coco (feat. DaBaby)

6 – Butterflies

7 – Breath Away

8 -Yellow Lights

9 – 3,2,1

10 – Empty (feat. Swae Lee)

11 – Cut It Off

12 – Don’t Sleep

13 – Mood (feat.Iann Dior)

La biografia

Golden Landis von Jones in arte 24kGoldn, è nato e cresciuto a San Francisco.

Dopo aver partecipato ad alcuni spot pubblicitari e dopo essersi cimentato nel canto nel coro della scuola, ancora adolescente, inizia a creare la sua musica, con l’appoggio del rapper Francisco Paypa Boy.

Dopo aver inciso nel 2018 il suo primo pezzo, “Ballin’ Like Owen”, 24KGoldn pubblica “Valentino”, canzone grazie alla quale si aggiudica un contratto con la Columbia.

Negli anni successivi Golden Landis von Jones partecipa a diversi progetti discografici con, tra gli altri, Kaash Paige e Landon Cube,

Nel 2019 ha iniziato ad essere seguito, grazie alla sua canzone Valentino, diventata virale su TikTok, che ha registrato oltre 100 milioni di riproduzioni su Spotify, riuscendo anche a classificarsi nella Billboard Hot 100 al numero 92.

Nominato primo YouTube Artist on the Rise del 2021, oltre ad essere stato protagonista del concerto del Black History Month di Hulu e del New York Times, 24kGoldn ha presentato “El Dorado: The Game”

Per celebrare l’uscita dell’album, l’artista si è esibito in un concerto in streaming su TikTok e ha partecipato al Tonight Show con Jimmy Fallon.

