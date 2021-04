Oggi 17 aprile l’artista contemporanea Miwa Komatsu si esibirà in un live painting presso uno dei più noti templi buddisti, il tempio Konji sul monte Minobu, per l’800° anniversario di preghiera per il sacerdote buddista Nichiren Shonin che fondò il tempio nel 1281.

A causa della pandemia la performance di pittura dal vivo sarà trasmessa

in streaming su YouTube il 17 aprile alle ore 17 (ora italiana) https://www.youtube.com/watch?v=yzMrIFCA2us senza presenza di pubblico.

Questa performance artistica sarà il primo live painting di quest’anno di Miwa Komatsu

che spiega: “ho visitato il monte Minobu diverse volte e ogni volta ho sentito una grande forza spirituale.

Sono lieta di poter entrare in contatto con molte persone realizzando la mia opera dal vivo “Prayer” sul monte Minobu. Disegnerò con tutto il cuore”.

Il 16 febbraio 2021 segna l’800° anniversario della nascita di Nichiren Shonin

a cui Miwa Komatsu vuole rendere omaggio.

Sul Monte Minobu sono conservate le ceneri del sacerdote fondatore del tempio e per i fedeli della scuola rappresenta il luogo di adorazione più sacro.

I templi della Nichiren Shu

hanno in custodia molti dei più importanti reperti personali di Nichiren e scritti che sono considerati tesori nazionali del Giappone.

Nata a Nagano in Giappone nel 1984

Komatsu ha trascorso la sua infanzia immersa nella natura, circondata da ricchi paesaggi naturali.

La sua opera d’arte riflette questo legame speciale con la natura e i suoi cicli di vita ed esplora temi come la vita e la morte, gli dei e gli esseri spirituali.

Guardian Lion Dogs è esposta permanentemente al British Museum.

L’arte di Komatsu continua ad attirare l’attenzione internazionale ed è stata raccolta da istituzioni come il World Trade Center di New York.

Ha vinto Young Artist of the year nel 2017 ed è diventata ambasciatrice ufficiale della Maison Christian Dior.

La sua mostra personale nel dicembre 2018

ha registrato cifre record per presenze e vendite, nel 2019 è stata selezionata come uno dei 10 artisti di spicco da tutto il mondo per “Diversity for peace” a Venezia e le sue opere sono state esposte durante la 58a Biennale Internazionale d’Arte.

Nello stesso anno Miwa Komatsu

è stata nominata nella sezione VR (realtà virtuale) per la 76a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

