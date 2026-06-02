Prosegue il viaggio di solidarietà di Fondazione Tender To Nave Italia ETS con il progetto “Connessioni a Bordo: Intrecci generazionali oltre le barriere dell’età” promosso dal CHL – Centre for Healthy Longevity dell’Università degli studi di Bergamo.

La sesta tappa della Campagna 2026 di Nave Italia è in programma dal 2 al 6 giugno sulla tratta Crotone – Taranto e ospiterà a bordo quattordici beneficiari tra giovani adulti (18-25 anni) e persone over 65, che formeranno coppie intergenerazionali.

Il progetto si inserisce in continuità con REINT2565, l’iniziativa intergenerazionale promossa dal CHL dell’Università di Bergamo e finanziata da Regione Lombardia nell’anno accademico 2024/2025.

Il programma ha sperimentato con successo un modello di convivenza e coabitazione tra persone over 65 e studenti under 25, dimostrando come la costruzione di relazioni intergenerazionali significative possa favorire il benessere dei partecipanti e generare valore per l’intera comunità.

L’esperienza ha infatti contribuito alla creazione di capitale sociale, alla trasmissione di conoscenze e competenze tra generazioni e alla promozione di una società più inclusiva e solidale.

L’esperienza a bordo del brigantino Nave Italia rappresenta una naturale evoluzione di questo percorso.

In questo nuovo contesto educativo e relazionale, il progetto intende estendere e approfondire il modello già sperimentato “a terra”, osservando e monitorando nel tempo la qualità dei legami intergenerazionali e le loro dinamiche in un ambiente condiviso e immersivo.

La dimensione della navigazione e della vita di bordo offre infatti l’opportunità di esplorare nuove forme di collaborazione, apprendimento reciproco e costruzione di relazioni tra generazioni, ampliando le prospettive metodologiche e di ricerca del progetto.

La campagna 2026 di Nave Italia che proseguirà fino al 31 ottobre toccando 19 porti italiani, accoglierà circa 300 ragazzi e 100 accompagnatori, per un totale di oltre 400 partecipanti, confermandosi ancora una volta un’esperienza unica e inclusiva, un percorso strutturato e consolidato che ogni anno coinvolge centinaia di giovani e operatori.

Un viaggio lungo l’Italia, da nord a sud, che intreccia esperienze educative, sociali e terapeutiche, accomunate dall’utilizzo del mare come strumento di crescita e inclusione. Fondamentale in questo percorso sarà la cooperazione con l’equipaggio della Marina Militare, con cui i partecipanti saranno chiamati a condividere la vita di bordo e le attività quotidiane.

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