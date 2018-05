Suede al Fabrique di Milano

Suede, una delle band cult degli ultimi 20 anni, tornano finalmente in Italia per uno show imperdibile, il 4 ottobre 2018 al Fabrique di Milano.

Il gruppo pioniere dell’epopea brit pop insieme a Oasis, Blur e Supergrass presenterà a Milano i successi che hanno fatto la storia assieme ai brani del nuovo album The Blue Hour, in uscita il 21 settembre e già disponibile in pre-order.

The Blue Hour è un lavoro immenso ed ambizioso che, come il precedente Night Thoughts, è stato scritto come un’opera unica, poi divisa in quattordici tracce distinte ma tematicamente collegate.

Parlando del contesto del nuovo album, la band ha dichiarato:

“L’Ora Blu è quel momento del giorno in cui la luce si affievolisce e la notte si avvicina. Le canzoni introducono un racconto complesso senza mai rivelarlo o spiegarlo del tutto. Come per ogni album degli Suede, tutto ruoto attorno al songwriting. La band, la passione e la musica: questa è la nostra “Blue Hour’”.

Tutti i tratti distintivi degli Suede sono presenti in The Blue Hour ma ora ogni cosa sembra aprirsi verso una genuina progressione. La voce di Brett Anderson è assolutamente riconoscibile e i testi sono più decisi che mai. La band suona al massimo delle proprie potenzialità, viscerali e dinamici come solo gli Suede sanno essere, per un tour che si preannuncia memorabile.

Biglietti in prevendita esclusiva per gli iscritti My Live Nation dalle ore 10 di giovedì 10 maggio.

Biglietti in vendita su Ticketmaster.it, Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 10 di venerdì 11 Maggio.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.