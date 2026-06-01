XII edizione del festival siciliano: “Indiegeno Fest”

Aspettando Indiegeno Fest 2026: Annunciati tutti gli eventi e la line up dei quattro eventi gratuiti

Giunto alla sua XII edizione, il 3 e 4 luglio torna il festival siciliano della provincia di Messina. Indiegeno Fest evolve e si trasforma in un’esperienza ancora più immersiva, andando oltre il formato tradizionale di festival musicale.

Per la prima volta, il festival si sviluppa come un villaggio diffuso all’interno del borgo di Grotte di Mongiove (Patti, ME), trasformando l’intero territorio in un ecosistema culturale. Il Main Stage sulla spiaggia, con vista sulle Isole Eolie, sarà il cuore delle due serate live, affiancato da un programma multidisciplinare che integra musica, formazione e sport.

Accanto alla line-up di artisti affermati, Indiegeno continua a investire sui nuovi talenti attraverso Aspettando Indiegeno, un percorso a tappe in Sicilia dedicato agli under 35 e Step by Step, il format di scouting di La Town che seleziona e accompagna artisti emergenti in un percorso di crescita artistica e professionale.

Dal 6 al 26 giugno, in diverse località turistiche della provincia di Messina e con il supporto dei Comuni e delle associazioni dei commercianti, si alterneranno artisti e dj per quattro eventi a ingresso gratuito, dove scoprire e ascoltare nuova musica.

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